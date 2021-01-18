【特朗普卸任】特朗普身家大縮水39億 需找合作夥伴還債

美國總統特朗普卸任在即，因在任期尾聲被指煽動示威者引發國會暴亂，特朗普被多方「割席」。有外國傳媒引述彭博指數報道，受國會暴亂事件和新冠肺炎疫情影響，特朗普集團其下多個物業正在貶值。特朗普身家因此縮水，會被4年前上任時減少5億（約39億港元）。為了償還物業貸款，特朗普需在卸任後需要在海外尋找合作夥伴。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），特朗普在上任時身家30億美元（約232.61億港元）。儘管他任內推行減稅措施，以及算上通脹，在離任時身家會減少5億美元（約38.8億港元）。

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《印度斯坦時報》報道，特朗普集團位於紐約的川普大廈（Trump Building）內多個租戶，因國會事件，想停止和大廈的租約。當中包括一間律師行、一個對抗肺結核的非牟利組織，和女童軍。

據報指特朗普兩個兒子，埃里克‧特朗普（Eric Trump）和小特朗普（Donald Trump Jr.），一直對抗因疫情造成的經濟衰退。他們一度計劃出售華盛頓酒店，但因國會事件而被擱置。川普大廈和高爾夫球場，亦因曼哈頓供過於求的情況和年青人缺乏興趣，而正在貶值。

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特朗普集團旗下多個物業貸款共有10億美元（約77.53億港元）貸款，大部分會在未來3年內到期，當中超過三分一由特朗普個人擔保。意味著特朗普需在卸任後，尋找願意和他合作的貸款人或公司。

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特朗普集團旗下包括牛排、伏特加和航空公司等品牌已經倒閉。有房地產律師事務所創始人表示，現在不相信特朗普的名聲會為他帶來好運。報道指或許特朗普需要在海外尋找合作夥伴和進許可交易。

特朗普集團早前被多方宣佈停止合作關係，對象包括紐約市政府、德意志銀行等等。

責任編輯：李俊儀