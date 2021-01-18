【內地熱話】廣州美術院校教授否認鴨兔抄襲Miffy　網民：你可以再搞個唐老兔、米老鴨

內地名稱經常撞名，又或是看落相差無幾，就連創作卡通人物也會出現「人有相似」。近日有內地網民發現，廣州美制學院教授馮峰在展出《鴨兔元旦中》的卡通人物鴨兔與荷蘭插畫家Dick Bruna創作的Miffy甚為相似，望真一點，可能便是嘴巴有別，前者為鴨嘴，後者的嘴則為交叉形狀，更有人拿出兩張圖作為對比。

當事人馮峰回應，指自己創作《鴨兔》有20多年，並否認有關抄襲一事。他續指，公共符號尤其是商業，都是藝術家的「詞語」。「這中間沒有誤會，我也不認同這是抄襲。我研究鴨兔的時間很長，藝術創作本身是一種社會研究，所有的社會符號都在你的研究範圍當中，所有的公共符號也都可能在公共話語中使用。」，被問到會哥有侵權，馮峰則表示，如果屬實，就會由法律來制裁。

然而，內地網民對於這解釋就似乎唔多受落，有人甚至直指創作者只是加了一點東西，就當是自己的作品，行為無賴。「除了嘴不一樣，別的都一樣啊」、「抄襲的人自己不尷尬嗎？不尷尬。真厲害，那您可以再搞個唐老兔、米老鴨」、「這哪裡是用公共符號，這就是完全是拿人家的圖改了一點點，簡直了」。

有人則指兩者相差甚微：「你要不說我都以為米菲兔出新形象了」；又有人調嬉，指真正的創作者不是他：「構圖和元素都一模一樣，可能是他讓學生弄一個，學生直接坑他，他自己不知道米菲兔」。

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責任編輯：黎淑雯