  • 15°C
香港時間 : 2021118日 (一) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地熱話】廣州美術院校教授否認鴨兔抄襲Miffy　網民：你可以再搞個唐老兔、米老鴨

環球政經 18:34 2021/01/18

分享：

內地名稱經常撞名，又或是看落相差無幾，就連創作卡通人物也會出現「人有相似」。近日有內地網民發現，廣州美制學院教授馮峰在展出《鴨兔元旦中》的卡通人物鴨兔與荷蘭插畫家Dick Bruna創作的Miffy甚為相似，望真一點，可能便是嘴巴有別，前者為鴨嘴，後者的嘴則為交叉形狀，更有人拿出兩張圖作為對比。

當事人馮峰回應，指自己創作《鴨兔》有20多年，並否認有關抄襲一事。他續指，公共符號尤其是商業，都是藝術家的「詞語」。「這中間沒有誤會，我也不認同這是抄襲。我研究鴨兔的時間很長，藝術創作本身是一種社會研究，所有的社會符號都在你的研究範圍當中，所有的公共符號也都可能在公共話語中使用。」，被問到會哥有侵權，馮峰則表示，如果屬實，就會由法律來制裁。

然而，內地網民對於這解釋就似乎唔多受落，有人甚至直指創作者只是加了一點東西，就當是自己的作品，行為無賴。「除了嘴不一樣，別的都一樣啊」、「抄襲的人自己不尷尬嗎？不尷尬。真厲害，那您可以再搞個唐老兔、米老鴨」、「這哪裡是用公共符號，這就是完全是拿人家的圖改了一點點，簡直了」。

有人則指兩者相差甚微：「你要不說我都以為米菲兔出新形象了」；又有人調嬉，指真正的創作者不是他：「構圖和元素都一模一樣，可能是他讓學生弄一個，學生直接坑他，他自己不知道米菲兔」。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況 準備現正服用藥物清單：【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

上一篇文章

【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股

下一篇文章

【第四波疫情】單日新增107宗創本月新高 42宗源頭不明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估