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奧地利宣布延長封鎖措施　至下月7日

環球政經 17:27 2021/01/18

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新冠肺炎疫情似乎未有緩和跡象，多國國家都落實封鎖措施，以阻止病毒繼續擴散。奧地利當局考慮延長第3次封鎖，即非必要商舖、演唱會、電影院、劇場，以及學校都必須關閉。是之決定疑引發民眾不滿，在16日，有近萬名人士於維也納街頭抗議當局的決定，而大部分示威者沒有保持社交距離，也未有佩戴口罩。

英國變種病毒再擴散　比利時護老院逾100人中招：【下一頁

綜合報道，奧地利當局決定延長封鎖措施至下月7日一又收緊防疫政策，包括社交距離標準由1米改為2米；民眾在乘搭交通工具時，須佩戴符合歐盟標準的口罩。總理庫爾茨（Sebastian Kurz）指，奧地利屬於歐洲中疫情控制得較好的國家，但因國內確診案仍多，而且有變種病毒已開結傳播，因此當局也決定延長封鎖措施。

奧地利當局於周六召開會議，並就疫情情況而討論下一步做法。而有近萬名示威者於當日也在場外抗議，又高舉標語「我們是解藥，你們才是疾病」，直呼政府下台。專家小組則已向當局建議，封鎖措施須維持至1月25日。

奧地利至今累計393,778宗確診新冠肺炎個案，總理庫爾茨宣布，於12月26日至1月24日，將實施第三次封城措施。即當地除了超市、藥房、銀行等民生商店外，其餘店舖須一律關閉，餐廳只能作外賣等。

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況 準備現正服用藥物清單：【下一頁

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責任編輯：黎淑雯

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