英國變種病毒再擴散　比利時護老院逾100人中招

新冠肺炎持續，英國出現的變種病毒似乎也有擴散跡象。在比利時一間護老院內，有過百人感染英國變種病毒。

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綜合報道，位於比利時西北部豪特許爾斯特（Houthulst）的養老院De Groene Verte出現變種病毒確診個案，至今已有111人，當中包括39名員工，而院內亦已有3人離世。

De Groene Verte養老院內感染源頭于明，市長Joris Hindryckx表示，院內的人均沒有到訪英國紀錄，所以對新冠肺炎呈陽性反應的患者，必是「間接」被傳染。

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責任編輯：黎淑雯