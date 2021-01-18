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英國變種病毒再擴散　比利時護老院逾100人中招

環球政經 15:41 2021/01/18

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新冠肺炎持續，英國出現的變種病毒似乎也有擴散跡象。在比利時一間護老院內，有過百人感染英國變種病毒。

挪威23名長者接種疫苗後死亡　或與疫苗副作用有關：【下一頁

綜合報道，位於比利時西北部豪特許爾斯特（Houthulst）的養老院De Groene Verte出現變種病毒確診個案，至今已有111人，當中包括39名員工，而院內亦已有3人離世。

De Groene Verte養老院內感染源頭于明，市長Joris Hindryckx表示，院內的人均沒有到訪英國紀錄，所以對新冠肺炎呈陽性反應的患者，必是「間接」被傳染。

 

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責任編輯：黎淑雯

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