【新股IPO】一文看清農曆新年前登場的五大焦點新股 快手搶閘最快下周招股

快手最快將於下星期招股，投資者是否已急不及待呢？

近期新股熱潮再熱，看上星期新上市的醫渡科技（02158）和稻草熊（02125）首日掛牌升勢凌厲，抽不到的投資者是否看着股價也在牙癢癢？雖然這些機會已經過去，但不用怕，因為接力登場的還有很多萬眾矚目的股份，本文就率先為大家介紹幾隻將於農曆新年前上市新股，好讓大家提早做定功課，齊齊賺錢過肥年！

到底有那些新股？

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快手傳最快下周招股 目標估值達500億美元，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正