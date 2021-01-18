【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單

本港即將開展新冠疫苗接種計劃，前港怡醫院營運總監、現為AXA安盛醫務總監─醫療及僱員福利業務邱家駿醫生，總括了5大接種疫苗注意事項，於接種疫苗前做足準備，包括要留意自己有沒有對甚麼過敏；準備自己或親人現正服用的藥物清單，特別是留意有沒有薄血藥。

5大注意事項，請點按圖片放大觀看：

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邱家駿醫生指，接種疫苗後並不等於立刻完全免疫，需要一段時間讓身體產生抗體，「我們還是需要做好手衛生、帶口罩和社交距離等措施。同時，於接種疫苗後應留意個人身體狀況，如有任何不適應盡早求醫。」

▲ 邱家駿曾任醫管局前總行政經理(質素及標準)、港怡醫院營運總監，現為AXA安盛醫務總監。（王嘉昌 攝）

另外，AXA安盛早前推出一年免費「疫苗副作用保障」。即日起，所有年齡介乎18至65歲，現居於香港或澳門，並持有有效香港或澳門身份證人士，下載Emma by AXA手機應用程式並完成簡單登記，可獲得由登記成功起為期一年的免費「疫苗副作用保障」先到先得，額滿即止。

若申請人於接種疫苗後14日內因接種疫苗後的不良反應（AEFI）而需入院治療， AXA安盛將會為每名合資格申請人提供每日港幣700元，最高達10日的住院現金保障。若申請人不幸於接種疫苗後14日內因接種疫苗後的不良反應（AEFI）而致命，AXA安盛將會為每名合資格申請人提供一筆過港幣100,000元的身故恩恤金。

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責任編輯：葉卓偉