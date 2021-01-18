  • 17°C
香港時間 : 2021118日 (一) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】接種疫苗5大注意事項：留意過敏情況　準備現正服用藥物清單

環球政經 15:23 2021/01/18

分享：

本港即將開展新冠疫苗接種計劃，前港怡醫院營運總監、現為AXA安盛醫務總監─醫療及僱員福利業務邱家駿醫生，總括了5大接種疫苗注意事項，於接種疫苗前做足準備，包括要留意自己有沒有對甚麼過敏；準備自己或親人現正服用的藥物清單，特別是留意有沒有薄血藥。

5大注意事項，請點按圖片放大觀看：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

邱家駿醫生指，接種疫苗後並不等於立刻完全免疫，需要一段時間讓身體產生抗體，「我們還是需要做好手衛生、帶口罩和社交距離等措施。同時，於接種疫苗後應留意個人身體狀況，如有任何不適應盡早求醫。」

邱家駿曾任醫管局前總行政經理(質素及標準)、港怡醫院營運總監，現為AXA安盛醫務總監。（王嘉昌　攝）

另外，AXA安盛早前推出一年免費「疫苗副作用保障」。即日起，所有年齡介乎18至65歲，現居於香港或澳門，並持有有效香港或澳門身份證人士，下載Emma by AXA手機應用程式並完成簡單登記，可獲得由登記成功起為期一年的免費「疫苗副作用保障」先到先得，額滿即止。

若申請人於接種疫苗後14日內因接種疫苗後的不良反應（AEFI）而需入院治療， AXA安盛將會為每名合資格申請人提供每日港幣700元，最高達10日的住院現金保障。若申請人不幸於接種疫苗後14日內因接種疫苗後的不良反應（AEFI）而致命，AXA安盛將會為每名合資格申請人提供一筆過港幣100,000元的身故恩恤金。

 

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道
融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

疫苗 醫生 治療

上一篇文章

【大行報告】券商看好特步國際銷售回暖 滙豐研究升目標價至4.4元

下一篇文章

【內銀股】北上南下資金齊買入 中金料今輪內銀股持續反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易