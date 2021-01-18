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【恒大物業股價】恒大物業立軍令狀　盈利目標升50％ 在管面積月增3千萬平米 股價今爆升逾2成

股樓投資 15:33 2021/01/18

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據內地媒體報道，恒大物業（06666）近日召開軍令狀誓師大會，定下今年在管面積及盈利增長兩大目標，刺激股價今日升逾2成，再創上市新高。

恒大物業周日（17日）召開軍令狀誓師大會，並下達兩大考核目標：其一，今年要每月新增拓展在管面積3000萬平方米；其二，每季度淨利潤都要較去年全年淨利潤的1/4增長50%以上。若實現上述目標，恒大物業在管面積將超6億平方米，淨利潤將超過39億元人民幣，均刷新行業紀錄。

恒大物業股價今日顯著急升，最新報14.94元，升21.7%，成交額14.6億元，市值逾1,600億元。盤中最高見15.98元，升幅達30%。

【新股IPO】快手傳最快下周招股 目標估值達500億美元 詳情請按【見下頁

按軍令狀顯示，恒大物業設定了獎勵及扣罰辦法。在獎勵方面，若拓展新增物管面積上，當月完成率50%時，獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的30%；完成率每超過1個百分點，再獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的5%。

券商對恒大物業評級及目標價：

在凈利潤增長方面，季度凈利潤增長率達到50%時，獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的100%；完成率每超過1個百分點，再獎勵考核對象月度核定綜合獎總額的4%。

至於扣罰，若當月新增物管面積完成率在50%以下時，完成率每低1個百分點，扣罰考核對象月度核定綜合獎總額的5%。如果季度凈利潤增長率低於50%，扣罰考核對象月度核定綜合獎總額的100%。

恒大物業早前發出盈喜公告，預計2020年度股東應佔利潤約26億元人民幣，按年大幅上升1.8倍左右。

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記者：李兆明

港股 恒大物業（06666） 恒大 目標價

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