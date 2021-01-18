【港股分析】瑞信黃翔：港股估值較A股低造成溢出效應　鍾情於中後周期復甦板塊

▲ 黃翔稱，港股估值較A股低，造成溢出效應，而特朗普對多家中資企業提出限制，亦估計港股因此獲國家隊支持。

中港股市今年來整體趨勢向上，瑞信中國證券研究主管黃翔指，疫苗發展及貨幣政策未明朗，地緣政治風險亦會增加市場波動性，但仍看好今年A股續有好表現，鍾情於中後周期復甦板塊，並看好新能源汽車相關子行業。

黃翔指，早前提高了工業領域的投資權重，預期自動化及進口替代有利行業發展，並預期經濟復甦利好銀行業，對內銀股前景略為看好。瑞信予恒指年底目標價30000點，滬深300指數為5,600點，MSCI中國指數則為122點。

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近日南下資金大增，黃翔稱，港股估值較A股低，造成溢出效應，而特朗普對多家中資企業提出限制，亦估計港股因此獲國家隊支持。

中國去年經濟增長2.3%，跑贏全球主要經濟體，黃翔表示，今年首季經濟在低基數下有望錄得高增長，而第二季起會逐步回復正常化。該行上調中國今年經濟增長預測，由原來預期增長5.6%，調升至增長7.1%，而消費會成為未來數年中國經濟增長的主要驅動力。

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編輯：陳韻妍