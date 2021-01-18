【米芝蓮2021】米芝蓮必比登7間餐廳新入選　阿元來了、八寶清湯腩、鳳城上榜（附名單）

米芝蓮今日公布了今年的必比登推介名單，即提供「物有所值」美食的店家。名單共囊括了香港 63 個店家、澳門的 7 個店家，其中有 7 家新入選。

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必比登推介的餐廳，代表食客能在香港以$400港元以下，享受到高質素的三道餐點。香港 63 家獲得必比登推介的店家中，7家是次新入選。



入選的新店家包括了2家提供源自廣東順德廣式美食的店家、3家麵店、以及2家分別來自泰國以及台灣。包括：八寶清湯腩、好旺角粥麵專家、好湯好麵、鳳城 （北角）、頤東、 泰館及阿元來了（西環）。



澳門則共有7家店家入選必比登推介，包括陳勝記、祥記、鼎泰豐 （新濠天地）、旅遊學院教學餐廳、六記粥麵、老記 （筷子基）以及 O Castiço。



《 香港澳門米芝蓮指南 2021》必比登推薦美食名單（排名不分先後）：

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《米芝蓮指南》國際總監 Gwendal Poullennec 指，自從2019起，香港與澳門的餐飲業者就面臨特別挑戰的局面，希望這份新出爐名單也成為對整個行業的支持，餐飲業在此時，比過往任何時候，都需要被推廣。

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責任編輯：蘇穎琪