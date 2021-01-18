蘋果擬推Podcast服務訂閱制　藉吸引更多內容創作者

▲ 蘋果（Apple）有意進一步發展播客（Podcast）服務，並推出服務訂閱制度，以增加市場競爭力。

蘋果（Apple）近年將業務重心更多元化，增加經營Apple TV +、Apple Music等內容服務，並藉此提升營業收入。最近，該公司更有意發展播客（Podcast）服務，並推出服務訂閱制度，以增加市場競爭力。

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據外媒消息指，蘋果（Apple）正計劃推出播客（Podcast）服務訂閱服務，向用戶收取播客服務費用。Apple更希望透過訂閱制度，在Spotify、SiriusXM 和亞馬遜（Amazon）等播客平台中，吸引更多新的內容創作者。

隨著Podcast市場不斷發展，播客公司Luminary於2019年推出訂閱服務，每月費用為2.99美元（約23港元）。據外媒《The Information》報道，Apple正與相關公司進行談判，目前仍未清楚訂閲制何時正式推出。外界認為，Apple或有機會將Podcast與其他服務捆綁，例如Apple Music、Apple Arcade和Apple News +等，並整合在Apple One服務計劃中。

責任編輯：李寶如