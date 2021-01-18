【異動股】各省上調十四五新能源目標 光伏股全線起動 保利協鑫全日勁升23%

近日內地各省分別公布十四五的新能源規劃，料將較十三五大幅提升新能源裝機目標，有關消息刺激光伏股及風電股向上。

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保利協鑫能源（03800）現升近23.2%，報1.7元；福萊特玻璃（06865）升8.3%，現報32.5元；龍源電力（00916）升8.3%，報11.18元；信義光能（00968）升近3%，報19.32元；信義能源（03868）升近3%，報5.23元。

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上周，江蘇、廣東、四川、山西、河北、西藏、甘肅等地區發表十四五規劃，宣布將光伏、風電等新能源納入規劃。當中，廣東更為光伏能源發展提出明確目標，指至2025年，風電、光伏、生物質發電裝機需提升至42億瓦。有關消息使投資者對新能源產業的未來發展信心大增，並帶動光伏股及風電股版塊造好。國家能源局早前亦在去年底表示，料十四五的新增光伏發電裝機規模將遠高於十三五時期。

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