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【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）

商業 13:45 2021/01/18

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一文看清商場購物、餐飲優惠、網上年宵及花市的最新消息。（資料圖片）

農曆新年將至，各商場開始推出相關裝置和優惠，餐飲亦有賀年糕點、外賣套餐等。今年政府取消年宵市場及花市下，不少商戶乘勢轉戰網上，亦有一連串優惠吸客。

 

年宵及花市

【年宵2021】HKTVmall辦網上年宵及花市　足不出戶辦年貨鮑魚低至3折

【2021花市】實惠夥「蘭花大王」辦花市　本月20日線上線下同步開鑼

【2021花市】東港城推花市限定店　獨家發售多款蘭花　兼推$8開運花

 

商場

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零售

消費優惠】Pricerite實惠推新春優惠　家品、家電或食品低至5折（多圖/附優惠一覽）

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餐飲

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《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

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