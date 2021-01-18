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【新冠肺炎】深紫外線LED有效殺死新冠病毒　傳日本準備量產

科技 14:00 2021/01/18

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日亞化學工業表示已成功研發出可消滅新型冠狀病毒的高功率LED，且已做好量產準備。

隨著新冠病毒疫情在全球蔓延，有日本LED大廠日前表示，已成功研發出可消滅新型冠狀病毒的高功率LED，且已做好量產準備，未來有望與各大品牌合作，將這款LED應用於空氣清淨機與空調等產品。

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綜合日媒報道，日本LED大廠日亞化學工業（Nichia）早前與德島大學研究團隊進行研究，雙方合作開發出一款發射波長為280nm，光輸出功率為70mW的深紫外線（UVC）LED。經實驗證實，在距離新冠病毒約5公分處照射30秒，就能殺死物體表面99.99%的病毒顆粒。

根據日亞的研究顯示，紫外線波長為260nm時，其殺菌能力最高，但波長短，光輸出將減少，且會縮短深紫外線LED的使用壽命，估計僅為2000小時。因此，團隊就將波長調整為280nm，同時也增加光輸出功率，將280nm的光輸出功率提升至70mW。結果證實，在調整光輸出功率後，280nm深紫外線 LED的滅菌效果是265nm的1.3倍，而使用壽命也大幅增加十倍，達到約20,000個小時。

日亞化學指出，新研發的深紫外線LED只需在相隔約5公分處進行照射，約30秒時間即能達到99.99%的殺菌結果，相比起其他殺菌方式，可以在更短時間內達到最佳的殺菌效果。

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而在成功研發出深紫外線LED後，未來該產品已準備好量產的準備。目前，該公司已捐贈20台便攜式紫外線照射器給德島縣政府，也捐出30台給德島大學，並持續與國內品牌製造商討論使用深紫外線LED的產品開發和銷售，期能將這項研究應用至空氣清淨機與空調等日常生活家電中。

責任編輯：施雯雯

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