▲ 【特朗普卸任】4年任期足以扭轉美國 特朗普功過一覽

美國總統特朗普卸任在即，完成美國總統4年任期。美國有線新聞網絡（CNN）形容，打正「美國優先」旗號的特朗普，顛覆傳統的美國和外交政策，從根本上改變美國在世界上的角色。報道指，即使特朗普部份政策，會在拜登（Joe Biden）上任後撤回，但亦會對美國人造成的影響。



CNN列出部份特朗普改變美國的重要政策或方針：

新冠疫情

美國為全球最高確診人數及死亡人數的國家，但特朗普起初一直淡化疫情，多次形容病毒正在「逐漸消失」（fading away）；在3月初都一直未有戴口罩，或呼籲公眾戴口罩，直至7月才首度公開戴口罩。

不過，特朗普任內採取「曲速行動」（Operation Warp Speed），專注於快速開發和注射疫苗，令有兩款疫苗順利在去年年底獲得緊急批准。

特朗普過去4年，兌現幾多競選承諾？

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移民

特朗普任內採取數百項限制合法和非法移民前往美國的行政措施，包括實施旅行禁令。

經濟

特朗普任期首3年內創造了660萬個職位，失業率長期徘徊3.5%的半世紀低位。不過，當美國飽受疫情打擊後，把這些成績一下子抹掉。

美國疫情持續十多個月，美國就業市場持續受打擊。CNN引述數據指，美國疫情對美國經濟造成持續的打擊，約400萬職位永久流失。

另外，特朗普任內亦調整個人入息稅的稅階，把最高稅階的稅率降至37%，料令聯邦政府少收1.5萬億美元；企業稅由35%大減至21%，同時廢除再生能源稅務優惠。

貿易

特朗普主張「美國優先」，爭取美企回流，並跟那些對美貿易順差龐大的國家發動貿易戰，例如中國和歐盟。雖然被批評搞垮跟盟友的貿易關係，但從數字上，確實令美國貿易逆差得以縮減。

不過，特朗普亦明白貿易戰對美國農民造成打擊，為了補償農民的損失，他曾推行補貼計劃。

然而，疫情重創美國農民，對供應鏈造成損害，令農場破產量激增。

外交

對中國：特朗普發起對中國的貿易戰，雙方邊打邊談，至去年1月終於達成首階段貿易協議，迫使中國向美國大量增購農產品，被視為特朗普一次外交勝利。

對中東：特朗普上任後逐步撤走駐伊拉克和阿富汗的美軍。而為實現在阿富汗全面撤軍，特朗普政府更跟塔利班達成協議。

對北韓：特朗普破天荒跟北韓領袖金正恩3度會面，並簽署協議，尋求以北韓放棄核武換取放寬制裁，一度被視為特朗普的重大外交成果。不過，隨著美國跟北韓及後談判缺乏進展，談判成果似是無疾而終。

對盟友：特朗普屢次公開批評北約盟友的軍費開支不足，形容對方是佔美國便宜，惹來廣泛不滿。

責任編輯：林嘉莉