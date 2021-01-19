【SaaS股】微盟漲逾10%破頂　一文看清各行最新預測

▲ 大行紛紛上調微盟目標價。

SaaS概念股微盟 （02013） 股價再創新高，周二（19日）早段升逾1成，高見23元，現報22.65元，升9.4%，成交額6.43億元。多間大行發報告唱好微盟，認為微盟大客化、生態化和國際化戰略，公司正在把握私域電商市場和綫下零售業數字化深化的機遇，對其長期發展充滿信心，大行目標價普遍看23元至24元。

圖看各大行目標價

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瑞信目標價升至24.1元

瑞信引述管理層言論稱，公司多項業務增長理想，包括直接面向消費者的電商業務、智慧零售業務及雲業務，因此該行預期其去年度SaaS業務按年升約40%，至2021及2022年度的增速將超過40%。瑞信上調其目標價，由15.1元升至24.1港元，予「跑贏大市」評級。

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美銀目標價上望23元

美銀指出，微盟未來3至5年戰略重點包括轉向高端市場、生態發展和海外擴張。在高端市場方面，微盟計劃擴大在時尚和日常用品垂直領域的領導地位，並擴展至購物中心、雜貨連鎖店，餐飲、醫療等領域，這有助於改善整體客戶經濟性（LTV/CAC），預計2025年大客戶將貢獻其SaaS收入約50%。

大摩目標價升至24元

大摩稱，微盟計劃滿足年銷售額超過2000萬元人民幣的10萬家零售商的數字化需求。智慧零售將保持100%的增長，並提高大客戶收入貢獻率，至2021年升至30%，至2025年升到50%。另外，雅座和海鼎的整合將有助於微盟集團在餐飲和商業地產垂直領域滲透大客戶。

大摩表示，微盟計劃通過流量、開發者生態和投資來建立B2B服務的護城河，公司擬繼續擴大與更多流量平台的合作，建設開放技術的中間層，輸出PaaS（平台即服務）能力，並計劃通過併購或行業投資基金尋求豐富產品的機會。

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編輯：陳華