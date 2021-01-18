【國會暴亂】蘋果Tim Cook指Parler改革後或可重新上架　Parler能否成Twitter 2.0？

▲ Tim Cook表示，蘋果有責任確保Parler不會煽動暴力，而言論自由和暴力兩者之間不應存在任何交集。

特朗普早前被社交媒體Twitter封鎖帳戶，引發部分支持者轉用Parler，惟其後蘋果（美：AAPL）、Google（美︰GOOG）、亞馬遜（美︰AMZN）紛紛封鎖Parler，引來外界質疑科企權力過大，或侵犯個人言論自由。

面對上述指控，蘋果行政總裁Tim Cook周日（17日）接受美媒訪問，他表示，蘋果有責任確保Parler不會煽動暴力，而言論自由和暴力兩者之間不應存在任何交集，現時蘋果只是短暫暫停用戶下載Parler，若Parler改善其審核機制，則可重返App Store。

蘋果向Parler下24小時通牒否則下架，詳情可看﹕【下一頁】

蘋果在1月9日曾向Parler發出一封電子郵件，內文指蘋果受到大量投訴，指Parler的用戶利用該應用程式組織衝擊國會活動，引發一連串暴力和非法事件。蘋果當時要求Parler在24小時內更新其內容審核政策，否則將Parler下架。隨後蘋果發表聲明，指公司已將Parler下架。

Parler去向何方？

現時在Parler的官方網站上，首頁貼出一篇由Parler創辦人兼行政總裁John Matze發佈的貼文，指Parler現時網站仍存在技術問題。內文特別提到Parler成立的原因是為了保障言論自由和用戶的私隱，並不會令民間的話語消失。

▲ Parler現時官網狀態。

Parler首席政策官Amy Peikoff早前為Parler作出辯護，指Parler並不會容忍犯罪行為，並指Parler的原則為盡力避免使用演算法審核平台上傳的影片，並以社群內的舉報制度代替，盡力提高用戶在平台上發言的自由度。

不過，在Parler重新推出網站前，或需加強其網絡數據安全。由於Parler網站安全存在漏洞，有網民在網站被封鎖前，取得Parler用戶上傳影片時的用戶名稱、上傳影片地點及時間。現時外界仍有部分媒體透過該批數據研究Parler跟國會衝擊事件是否有直接關聯。

▲ 有網民從Parler網站直接取得68,000條用戶上傳影片的數據，並製作了一幅分析圖。

除了Parler外，在大型科企接連封鎖特朗普和Parler後， Telegram、Signal、MeWe、Gab等應用程式下載人數亦見大增。

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編輯﹕賴奕羚