字節跳動放棄手機研發業務　探索教育領域相關業務

▲ 網民對於字節跳動放棄研發堅果手機議論紛紛。

內地傳媒報道，字節跳動旗下原錘子科技團隊組建的新石實驗室，將併入Musical.ly原創始人陽陸育負責的教育硬件團隊，而業務合併後的硬件團隊將聚焦教育領域，不再研發堅果手機、TNT顯示器等其他無關產品；意味字節跳動未來將不會研發堅果手機，堅果R2手機將成為絕唱。

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字節跳動回應指，為增強教育硬件團隊的研發能力，新石實驗室將與檯燈團隊合併，共同組成大力智能團隊，專注教育硬件；堅果手機用戶的服務將不受影響。集團並稱，看好教育硬件的前景和價值。

字節跳動於2019年1月收購錘子科技部分專利使用權，稱將探索教育領域相關業務，錘子科技部分員工與字節跳動科技簽訂員工合同。

網民對於字節跳動放棄研發堅果手機議論紛紛，甚至有網友到錘子科技創始人羅永浩微博留言，希望羅永浩能夠買回錘子手機業務；羅永浩未有評論。

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編輯：陳韻妍