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【新冠疫苗】英國擴大範圍 本周起為70歲以上長者接種

環球社會熱點 12:55 2021/01/18

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英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英國加緊為民眾接種新冠疫苗。英國政府宣布擴大新冠疫苗接種範圍，本周起為70歲以上長者及臨床極度脆弱群體接種新冠疫苗。英國政府再開放10個大規模新冠疫苗接種中心，英國每分鐘可為140人接種新冠疫苗。

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英國將80歲以上長者、安老院友及職員、國民保健署（NHS）前綫醫護列為優先接種群體，目前超過380萬人已接種首劑新冠疫苗。英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）更指，超過一半的80歲以上長者已接種首劑疫苗。

英國政府由周一（18日）起，同時將70歲以上長者及臨床狀況極度脆弱群體，列入優先接種新冠疫苗名單。

英格蘭本周再開放10個大規模疫苗接種中心，分布於倫敦北部、伯克郡、蘭開夏郡等多個地區。英格蘭累計增至17間疫苗接種中心、約1,000間社區醫生診所及超過250間醫院，都提供疫苗接種服務。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）指出，英國為最多數百萬人開放疫苗接種計劃，目前英國正以每分鐘140劑的速度為民眾接種疫苗。

英國外相藍韜文（Dominic Rabb）周日（17日）表示，政府的目標是到了今年9月，可為所有成年英國人接種新冠疫苗。藍韜文更指，他希望可於今年3月解除部分限制措施。

責任編輯：鄭錦玲

英國政府宣布本周起，為70歲以上長者及臨床極度脆弱群體接種新冠疫苗。

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