【情人節】零售餐飲商戶盡顯心思　心形披薩美酒雕刻吸客

▲ 大亞洋酒推出Fleur de Miraval玫瑰香檳一支禮盒裝，可尊享免費個人化雕刻及送遞服務。（Fleur de Miraval提供圖片）

情人節將至，除了一般優惠吸客，商戶均盡顯心思，如大亞洋酒Altaya Wines附設個人化雕刻服務、餐廳Ciao Chow推心形披薩等。

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大亞洋酒推出全新玫瑰香檳Fleur de Miraval，即日至1月28日，訂購Fleur de Miraval玫瑰香檳一支禮盒裝的顧客，可尊享免費個人化雕刻及送遞服務，優惠價2,980元（原價3,500元），1月28日或之前確認訂單，可安排於2月8日至10日期間送遞。

有美酒少不免亦有佳餚，Ciao Chow將於2月14日為客人炮製心形披薩，亦推出情人節一日限定的金箔披薩，以fior di latte芝士、龍蝦、魚子醬及黑松露製成，售999元。當然亦有提供三道菜情人節菜單1,188元。凡於2021年2月7日或之前繳交訂金的客人，可以免費獲贈2杯Prosecco氣泡酒。

疫情下不少港人留家用膳，餐廳Aria除了打造了7道菜意式情人節菜單2,880元，亦特意設計了7道菜情人節外賣菜單，每位3,680元，包括一打生蠔、黑安格斯牛、自家醃制三文魚等。

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責任編輯：朱悅瀅