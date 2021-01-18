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【華為動向】無懼美國商務部禁令　Blackberry出售90項手機專利予華為

科技 12:25 2021/01/18

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日前有消息指，BlackBerry向華為出售90項與安全相關的行動通訊技術專利，而交易已獲得公司首席財務官Steve Rai確認。

中美角力持續，自2019年5月開始，美國商務部把華為列入實體清單，不少企業都需要經過美國批准才可以與華為交易，但卻無阻加拿大企業BlackBerry的交易進程。日前有消息指，BlackBerry向華為出售90項與安全相關的行動通訊技術專利，而交易已獲得公司首席財務官Steve Rai確認。

【華為新機】傳華為P50 Pro海外版將提供鴻蒙、Android兩款系統選擇

據加拿大《環球郵報》報道，BlackBerry首席財務官Steve Rai已於本月12日證實，該公司已將90項在美註冊、多與安全相關的行動通訊技術專利，賣給中國華為公司，並稱此筆交易，是公司處置與中斷業務相關資產行動的一環。而根據美國專利商標局（USPTO）的資料，相關專利的擁有權的確已於去年12月23日，由BlackBerry轉移予華為。

Rai在日前舉行的摩根大通網上投資者會議上，解釋是次出售予華為的只是跟業務不再有關的一小部分專利，而且屬於一筆小額交易。事實上，BlackBerry所持有的專利接近3.8萬項，但自從BlackBerry在2014年成立BlackBerry Technology Solution（BTS）部門後，該公司就一直積極將其專利授權或出售，其中包括來自QNX、Certicom、Paratek等的專利。

【華為動向】無礙華為開發進程　Kirin 9020處理器將採用3nm製程

傳華為與騰訊雙方不和　突然宣布全面下架騰訊遊戲

報道又指，Blackberry已於2016年退出手機業務，並將業務重心轉移至到企業、物聯網和安全軟件領域。其手機品牌最初授權給TCL通訊，隨後再被初創企業OnwardMobility接管。

責任編輯：施雯雯

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