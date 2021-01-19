【美股期貨】道指期貨升156點　納指期貨升1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國周一馬丁路德金紀念日休市一日，歐洲股市普遍向上。美股期貨今早於亞洲時段上升，道指期貨升156點，納指期貨升1%。美國參議院財政委員會就將耶倫提名為美國財長舉行聽證會。

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即市走勢︰

【12︰25】新華社報道，Tesla（美：TSLA）上海廠房生產的首批Model Y已在周一（18日）交付，但目前尚不清楚確切的交付數量及對象。

Tesla首批國產Model Y據報周一開始交付

【12︰20】美股期貨上升，道指期貨升156點，報30876點；標指期貨升26點，報3789點；納指期貨升128點或1%，報12930點。

【11︰15】再有大行看淡蘋果（美：AAPL），高盛發表報告，維持蘋果「沽售」評級，目標價80美元。

【蘋果股價】高盛：iPhone12 非「超級周期」 蘋果概念股照升比亞迪電子飈15%

【08︰10】美國參議院金融委員會將於周二舉行有關聯儲局前主席耶倫的財長提名確認聽證會。報道指，耶倫在事先準備的聽證會開場證詞指，目前處於利率低位，正是「做大事」的時候。

耶倫據報指利率現時處低位 應「做大事」推刺激計劃

美股休市歐股向上 恒指夜期升98點

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1月18日（一）市況

美股上周五高位回吐，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元刺激方案詳情，市場關注大規模財政刺激的代價，道指挫177點。美國周一馬丁路德金紀念日休市一日。美股期貨今早於亞洲時段偏軟，道指期貨跌逾60點，納指期貨跌近0.2%。

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焦點新聞︰

【美元走勢】耶倫據報將承諾不會尋求弱美元來獲得競爭優勢

即市走勢︰

【16︰26】道指期貨跌63點，報30657點；標指期貨跌8點，報3753點；納指期貨跌20點或近0.2%，報12781點。

【14︰15】路透引述消息人士報道，東南亞叫車服務和食品配送巨頭Grab尋求今年在美國上市，集資至少20億美元。

【新股IPO】東南亞叫車巨頭Grab據報今年赴美上市 集資至少20億美元

【12︰25】外電報道，蘋果（美：AAPL）正在試驗屏下指紋技術、摺疊顯示屏，或成為新一代iPhone的硬件設備。

【美股焦點】蘋果正試驗屏下指紋技術 或用於新一代iPhone

【12︰08】美股期貨偏軟，道指期貨跌38點，報30682點；標指期貨跌8點，報3753點；納指期貨跌37點或0.3%，報12765點。

【10︰05】《華爾街日報》引述拜登（Joe Biden）過渡團隊官員指，美國下任財長提名人耶倫將重申美國對於市場決定滙率的承諾，並且將明確表示美國不尋求以弱勢美元來獲得競爭優勢。

【08︰30】路透引述知情人士報道，特朗普政府已通知包括英特爾（Intel，美︰INTC）在內的幾間華為供應商，正撤銷其向華為出貨的許可證。

【封殺華為】華府據報通知英特爾等供應商 正撤銷向華為供貨許可

道指上周五跌177點 港股ADR跌204點

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責任編輯︰梁浩碩