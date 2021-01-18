【美股期貨】美股假期休市　道指期貨跌逾60點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五高位回吐，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元刺激方案詳情，市場關注大規模財政刺激的代價，道指挫177點。美國周一馬丁路德金紀念日休市一日。美股期貨今早於亞洲時段偏軟，道指期貨跌逾60點，納指期貨跌近0.2%。

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焦點新聞︰

【美元走勢】耶倫據報將承諾不會尋求弱美元來獲得競爭優勢

即市走勢︰

【16︰26】道指期貨跌63點，報30657點；標指期貨跌8點，報3753點；納指期貨跌20點或近0.2%，報12781點。

【14︰15】路透引述消息人士報道，東南亞叫車服務和食品配送巨頭Grab尋求今年在美國上市，集資至少20億美元。

【新股IPO】東南亞叫車巨頭Grab據報今年赴美上市 集資至少20億美元

【12︰25】外電報道，蘋果（美：AAPL）正在試驗屏下指紋技術、摺疊顯示屏，或成為新一代iPhone的硬件設備。

【美股焦點】蘋果正試驗屏下指紋技術 或用於新一代iPhone

【12︰08】美股期貨偏軟，道指期貨跌38點，報30682點；標指期貨跌8點，報3753點；納指期貨跌37點或0.3%，報12765點。

【10︰05】《華爾街日報》引述拜登（Joe Biden）過渡團隊官員指，美國下任財長提名人耶倫將重申美國對於市場決定滙率的承諾，並且將明確表示美國不尋求以弱勢美元來獲得競爭優勢。

【08︰30】路透引述知情人士報道，特朗普政府已通知包括英特爾（Intel，美︰INTC）在內的幾間華為供應商，正撤銷其向華為出貨的許可證。

【封殺華為】華府據報通知英特爾等供應商 正撤銷向華為供貨許可

道指上周五跌177點 港股ADR跌204點

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責任編輯︰梁浩碩