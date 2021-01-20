【美股期貨】拜登舉行總統就職典禮前　美股期貨個別發展（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國候任財長耶倫支持採大規模援助方案，道指隔晚升116點。拜登將舉行美國總統就職典禮，美股期貨今早於亞洲時段個別發展，道指期貨跌39點，納指期貨升0.3%。美國今日將公布1月NAHB房價指數。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【加碼救市】耶倫：上任首要尋求通過1.9萬億美元刺激措施

即市走勢︰

【12︰18】美股期貨個別發展，道指期貨跌39點，報30789點；標指期貨升不足1點，報3790點；納指期貨升42點或0.3%，報13028點。

【12︰00】美國下任財長提名人選耶倫（Janet Yellen）表示，即將上場的拜登政府將會運用所有可行的工具，應對中國採取的欺壓、不公及非法的行為（abusive， unfair and illegal practices）

【貨幣操縱】耶倫批中國採取不公、違法貿易行為 勢必強硬應對貨幣操縱國

【12︰00】據外電報道Apple Car處理器最新狀況，蘋果（美︰AAPL）將準備推出A12 Bionic處理器的改良版，搭載在Apple Car上使用。而A12 Bionic 7納米晶片原本由台積電TSMC（美：TSM）代工，業界預計接下來仍交由台積電代工生產。

【台積電TSMC】Apple Car傳用優化版A12 Bionic 料台積電代工

【10︰10】Netflix（美︰NFLX）公布業績，Netflix上季每股盈利1.19美元，較市場預期1.39美元為低；收入66.4億美元，略勝市場預期的66.3億美元。Netflix股價盤後升12%，報564.25美元。

【美股焦點】Netflix付費用戶突破2億、超預期 股價盤後升逾一成

【09︰45】微軟（Microsoft，美：MSFT）宣布與通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise合作，加速電動車商業化。

【電動車】微軟與通用汽車旗下Cruise合作開發自動駕駛汽車

道指升116點港股ADR跌8點 紐約期油升逾1%

-------------------------

1月18日（一）市況

美國政府換屆即，參議院財政委員會就將耶倫提名為美國財長舉行聽證會，候任總統拜登亦將於明日正式上任。據外電引述耶倫的講稿稱，美國利率現時處低位，應該加大財政刺激力度，美股收市升116點，收報30930點，納指大升1.5%。

業績期揭幕，美國銀行上季盈利超預期，惟收入低於預期，宣布回購29億美元股票，股息0.18美元，股價跌0.8%。高盛上季多賺逾倍，股價跌2.2%。

收報 變幅 道指 30,930 +0.4% 標指 3,798 +0.8% 納指 13,197 +1.5% google 1,784.47 +3.3% facebook 261.10 +3.9% 蘋果 127.83 +0.5% TESLA 844.55 +2.2%

【美股焦點】高盛上季多賺逾倍 投行業務增長強勁

【美股焦點】美國銀行上季少賺28%

更多美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【05︰00】道指收報30930點，升116點，標指升0.8%，收報3798點，納指升1.5%，收報13197點。

【01︰35】道指升115點，報30835點；納指升0.88%，報12915點。

【00︰34】美股升幅勁縮，道指升62點，報30876點；納指升0.6%，報13082點；標指升0.4%，報3782點。

【23︰16】道指升幅收窄至98點，報30913點；納指升0.89%，報13114點；標指升0.53%，報3788點。

【22︰30】美股開市，道指升253點，報31067點；納指升1.06%；標指升0.85%。

【21︰31】道指期貨升202點，報30922點。

【20︰48】【美股焦點】美國銀行上季少賺28% 盤前股價挫1.7%

【20︰21】道指期貨升187點。

【19︰41】道指期貨升200點，報30920點；標指期貨升0.78%，報3791點；納指期貨升1%，報12931點。

【孫運嘉：港股大時代（立即觀看）】

【18︰58】美股期貨續升，道指期貨升176點，報30896點。

【17︰58】道指期貨升157點，報30877點；納指期貨升0.97%；標指期貨升0.68%。

【16︰20】道指期貨升170點，報30890點；標指期貨升26點，報3788點；納指期貨升123點或近1%，報12925點。

【12︰25】新華社報道，Tesla（美：TSLA）上海廠房生產的首批Model Y已在周一（18日）交付，但目前尚不清楚確切的交付數量及對象。

Tesla首批國產Model Y據報周一開始交付

【12︰20】美股期貨上升，道指期貨升156點，報30876點；標指期貨升26點，報3789點；納指期貨升128點或1%，報12930點。

【11︰15】再有大行看淡蘋果（美：AAPL），高盛發表報告，維持蘋果「沽售」評級，目標價80美元。

【蘋果股價】高盛：iPhone12 非「超級周期」 蘋果概念股照升比亞迪電子飈15%

【08︰10】美國參議院金融委員會將於周二舉行有關聯儲局前主席耶倫的財長提名確認聽證會。報道指，耶倫在事先準備的聽證會開場證詞指，目前處於利率低位，正是「做大事」的時候。

耶倫據報指利率現時處低位 應「做大事」推刺激計劃

美股休市歐股向上 恒指夜期升98點

-------------------------

1月18日（一）市況

美股上周五高位回吐，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元刺激方案詳情，市場關注大規模財政刺激的代價，道指挫177點。美國周一馬丁路德金紀念日休市一日。美股期貨今早於亞洲時段偏軟，道指期貨跌逾60點，納指期貨跌近0.2%。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美元走勢】耶倫據報將承諾不會尋求弱美元來獲得競爭優勢

即市走勢︰

【16︰26】道指期貨跌63點，報30657點；標指期貨跌8點，報3753點；納指期貨跌20點或近0.2%，報12781點。

【14︰15】路透引述消息人士報道，東南亞叫車服務和食品配送巨頭Grab尋求今年在美國上市，集資至少20億美元。

【新股IPO】東南亞叫車巨頭Grab據報今年赴美上市 集資至少20億美元

【12︰25】外電報道，蘋果（美：AAPL）正在試驗屏下指紋技術、摺疊顯示屏，或成為新一代iPhone的硬件設備。

【美股焦點】蘋果正試驗屏下指紋技術 或用於新一代iPhone

【12︰08】美股期貨偏軟，道指期貨跌38點，報30682點；標指期貨跌8點，報3753點；納指期貨跌37點或0.3%，報12765點。

【10︰05】《華爾街日報》引述拜登（Joe Biden）過渡團隊官員指，美國下任財長提名人耶倫將重申美國對於市場決定滙率的承諾，並且將明確表示美國不尋求以弱勢美元來獲得競爭優勢。

【08︰30】路透引述知情人士報道，特朗普政府已通知包括英特爾（Intel，美︰INTC）在內的幾間華為供應商，正撤銷其向華為出貨的許可證。

【封殺華為】華府據報通知英特爾等供應商 正撤銷向華為供貨許可

道指上周五跌177點 港股ADR跌204點

提升中小企現金流。高 達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩