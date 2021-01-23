【美股市況】道指挫82點　納指微跌　PMI數據勝預期（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股在高位見回吐壓力，市場早前憧憬美國新任總統拜登落實新政，惟有報道稱共和黨人普遍反對1.9萬億美元的刺激方案不，意味相關方案難以快速通過國會。美股期貨於亞洲時段向下，開市後跌幅收窄。美國1月Markit製造業、服務業及綜合採購經理人指數均勝預期。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【Tesla股價】沽空Tesla累去年蝕3100億 盤點5大沽空損手最多股票

即市走勢︰

【01︰20】美股跌幅續收窄，道指跌82點，報31093點；納指跌0.03%，報13526點；標指跌0.1%。

【00︰55】德國製藥公司BioNTech表示，與合作夥伴輝瑞製藥同意向新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）供應疫苗，2021年將供應最多4000萬劑疫苗。

【23︰15】美股跌幅略收窄，道指跌166點，報31009點；納指跌0.1%，報13519點；標指跌0.31%，報3841點。

【23︰00】美國1月Markit製造業PMI達59.1 勝預期

【22︰30】美股開市，道指跌205點，報30970點；納指跌0.4%；標指跌0.5%。

【22︰07】道指期貨跌216點，報30866點。

【21︰45】紐約期油短線回升近0.4美元，現報每桶51.76美元，跌幅縮窄到2.58%；布蘭特期油現報54.72美元，跌2.23%。

【21︰13】道指期貨跌240點，報30842點。

【20︰11】外電報道，美國眾議院議長佩洛西希望通過預算調整來批准拜登的刺激計劃，並已討論了預算策略的使用，談判仍在繼續中。

【19︰12】道指期貨跌253點，報30829點；標指期貨跌0.7%，報3819點；納指期貨跌0.56%，報13320點。

【16︰35】道指期貨跌210點，報30874點；標指期貨跌22點，報3823點；納指期貨跌57點或0.4%，報13337點。

【14︰05】摩通CEO去年無薪加 仍袋2.4億元人工

【12︰13】道指期貨跌103點，報30979點；標指期貨跌11點，報3834點；納指期貨跌46點或近0.4%，報13348點。

【10︰52】Google要脅暫停止澳洲搜尋服務 澳洲要求科企向傳媒付費

【10︰32】市場憂慮美國將收緊監管，比特幣Bitcoin一度跌穿30000美元水平，根據coindesk平台，截至周五早上10時29分，比特幣報30477美元，近24小時低位見28845美元，跌幅逾一成半。

【Bitcoin】比特幣曾跌穿30000美元 一日內跌近16%

【08︰35】Intel 英特爾（美︰INTC）公布季績，經調整每股盈利1.52美元，較市場預期的1.1美元為高，期內收入200億美元，亦勝市場預期的174.9億美元。

英特爾上季收入勝預期 料首季收入按季跌7%至186億美元

道指跌12點港股ADR跌99點 美滙指數跌0.4%

-------------------------

1月21日（四）市況

道指收市跌12點，收報31176點，納指再升0.5%，Intel、AMD、facebook及蘋果股價上升，Tesla股價靠穩，航空股則仍弱勢。

美國政府換屆，拜登宣誓就任美國總統，市場期待將帶來更多新刺激政策，市場氣氛繼續向好。美國上周首領失業救濟人數、12月新屋開工月率表㺺現均勝預期。歐洲方面，歐洲央行公布議息結果，維持及買債規模不變。

美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

收報 變幅 道指 31,176 變動不大 標指 3,853 變動不大 納指 13,530 +0.5% google 1,884.15 +0.2% facebook 272.87 +2.0% 蘋果 136.87 +3.7% 微軟 224.97 +0.3% amazon 3,306.99 +1.3% TESLA 844.99 -0.6% 聯合航空 42.59 -5.7% 波音 207.38 -1.9%

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【05︰00】道指收市跌12點，收報31176點，標指升1點，收報3853點，納指升0.5%，收報13530點。

【01︰57】道指跌33點，報31155點；標指持平；納指升0.4%，報13511點。

【00︰58】道指跌14點，報13520點；納指升0.47%，報13520點。

【00︰47】趣頭條涨幅擴大至逾50%，今年累漲近150%

【23︰57】道指升45點，報31234點。

【23︰03】美股早段缺方向，道指反覆持平，報31188點；標指微跌0.01%；納指升0.17%。

【22︰30】美股開市，道指升27點，報31215點；納指升0.5%，報13524點；標指升0.1%，報13524點。

【21︰21】道指期貨升48點，報31144點。

【20︰45】【歐央行議息】歐洲央行維持利率、買債規模不變 符預期

【20︰28】道指期貨升72點，報31168點；標指期貨升0.27%，報3855點；納指期貨升0.45%，報13353點。

【19︰53】道指期貨升47點，報31143點；標指期貨升0.19%，報3852點；納指期貨升0.37%，報13343點。

【18︰26】道指期貨升14點，報31110點；標指期貨升0.13%，報3850點；納指期貨升0.35%，報13340點。

【16︰17】道指期貨升47點，報31143點；標指期貨升9點，報3854點；納指期貨升66點或0.5%，報13360點。

【16︰01】全球最大沽空對沖基金（Kynikos Associates）創辦人、華爾街知名空頭Jim Chanos周三（20日）承認沽空Tesla（美﹕TSLA）失敗，宣佈放棄長達5年多的沽空Tesla大計，改為看跌期權。

【Tesla股價】Tesla最大淡友對沖基金離場認輸 曾批Tesla「欺騙文化」

【12︰14】道指期貨升66點，報31162點；標指期貨升13點，報3858點；納指期貨升89點或近0.7%，報13383點。

【12︰05】全球基金一哥貝萊德（Blackrock）已向美國證券交易委員會（SEC）申請，將比特幣期貨（Bitcoin futures）納入旗下兩隻基金之內。

【Bitcoin】基金一哥貝萊德申請將比特幣期貨納入基金投資

【09︰25】中國三大電訊商中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） 公布，為保護公司及股東合法權益，於美國東部標準時間1月20日，向紐約證交所提出書面要求，要求紐約證交所董事會的一個委員會覆議退市決定。

【美國制裁】中移動、聯通、中電信要求紐交所NYSE覆議除牌決定

道指升257點港股ADR跌42點 紐約期金升1.4%

-------------------------

1月20日（三）市況

美國總統成交交接，拜登宣誓就任後，發表就職演說，表示今天是民主的一日，呼籲國民團結。拜登表示，民主再一次得到勝利 ； 美國在400年來有對公義的夢想，現時需要修復及團結。道指收市升257點，納指更升2%。

候任財長耶倫早前出席參議院聽證會時表示，上任後首要是尋求通過1.9萬億美元的刺激經濟措施，而且「必須做得更多」，否則警告美國經濟將會經歷更深、更沉重的打擊。她又發表強硬對華的言論，稱新政府將會運用所有可行的工具，應對中國採取的欺壓、不公及非法的行為（abusive， unfair and illegal practices）。

收報 變幅 道指 31,188 +0.8% 標指 3,851 +1.4% 納指 13,457 +2.0% google 1,880.07 +5.4% facebook 267.48 +2.4% 蘋果 132.03 +3.3% 微軟 224.34 +3.6% amazon 3,263.38 +4.6% TESLA 850.45 +0.7% NETFLIX 586.34 +16.9%

更多美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【加碼救市】耶倫：上任首要尋求通過1.9萬億美元刺激措施

特朗普在位四年 台灣股市急飈9成成全球最大贏家

即市走勢︰

【05︰00】道指升257點，收報31188點，標指升1.4%，收報3851點，納指升2%，收報13457點。

【01︰07】道指升212點，報31142點。

【00︰39】道指升187點，報31117點。

【23︰41】道指升幅擴至逾200點，高見31144點；納指高見13434點，創歷史新高；標指同樣破頂，高見3841點。

【23︰11】道指升170點，報31101點；標指升0.98%，報3836點；納指升1.66%，報13415點。

【22︰30】美股開市，道指升88點，報31018點；標指升0.6%，報3821點；納指升1%，報13331點。

【22︰13】道指期貨升107點，報30935點。

【21︰33】道指期貨升81點，報30909點；標指期貨升0.47%，報3808點；納指期貨升0.93%，報13106點。

【20︰55】】摩根士丹利第四季度收入136億美元，市場預估115.4億美元。第四季度每股收益1.81美元，上年同期1.3美元。第四季度調整後每股收益1.92美元，市場預估1.29美元。第四季度淨利息收入18.7億美元，市場預估13.3億美元。

【20︰10】外電報道，拜登將在醫療補助和失業援助上採取直接行動。道指期貨暫升50點。

【18︰53】道指期貨升69點，報30897點；納指期貨升0.8%，報13089點。

【18︰21】道指期貨升59點，報30887點；標指期貨升0.34%，報3803點；納指期貨升0.76%，報13084點。

【16︰19】道指期貨跌21點，報30807點；標指期貨升4點，報3794點；納指期貨升64點或0.5%，報13050點。

【15︰55】Burberry上季可比門店銷售額跌9% 惟亞太地區升11%

【15︰15】為減輕疫情的影響，迪士尼（美：DIS）宣布，所有高層不獲去年的花紅。

【迪士尼Disney】迪士尼砍高層花紅 CEO人工10年來最低

【12︰18】美股期貨個別發展，道指期貨跌39點，報30789點；標指期貨升不足1點，報3790點；納指期貨升42點或0.3%，報13028點。

【12︰00】美國下任財長提名人選耶倫（Janet Yellen）表示，即將上場的拜登政府將會運用所有可行的工具，應對中國採取的欺壓、不公及非法的行為（abusive， unfair and illegal practices）

【貨幣操縱】耶倫批中國採取不公、違法貿易行為 勢必強硬應對貨幣操縱國

【12︰00】據外電報道Apple Car處理器最新狀況，蘋果（美︰AAPL）將準備推出A12 Bionic處理器的改良版，搭載在Apple Car上使用。而A12 Bionic 7納米晶片原本由台積電TSMC（美：TSM）代工，業界預計接下來仍交由台積電代工生產。

【台積電TSMC】Apple Car傳用優化版A12 Bionic 料台積電代工

【10︰10】Netflix（美︰NFLX）公布業績，Netflix上季每股盈利1.19美元，較市場預期1.39美元為低；收入66.4億美元，略勝市場預期的66.3億美元。Netflix股價盤後升12%，報564.25美元。

【美股焦點】Netflix付費用戶突破2億、超預期 股價盤後升逾一成

【09︰45】微軟（Microsoft，美：MSFT）宣布與通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise合作，加速電動車商業化。

【電動車】微軟與通用汽車旗下Cruise合作開發自動駕駛汽車

道指升116點港股ADR跌8點 紐約期油升逾1%

-------------------------

1月19日（二）市況

美國政府換屆即，參議院財政委員會就將耶倫提名為美國財長舉行聽證會，候任總統拜登亦將於明日正式上任。據外電引述耶倫的講稿稱，美國利率現時處低位，應該加大財政刺激力度，美股收市升116點，收報30930點，納指大升1.5%。

業績期揭幕，美國銀行上季盈利超預期，惟收入低於預期，宣布回購29億美元股票，股息0.18美元，股價跌0.8%。高盛上季多賺逾倍，股價跌2.2%。

收報 變幅 道指 30,930 +0.4% 標指 3,798 +0.8% 納指 13,197 +1.5% google 1,784.47 +3.3% facebook 261.10 +3.9% 蘋果 127.83 +0.5% TESLA 844.55 +2.2%

【美股焦點】高盛上季多賺逾倍 投行業務增長強勁

【美股焦點】美國銀行上季少賺28%

更多美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +2

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【05︰00】道指收報30930點，升116點，標指升0.8%，收報3798點，納指升1.5%，收報13197點。

【01︰35】道指升115點，報30835點；納指升0.88%，報12915點。

【00︰34】美股升幅勁縮，道指升62點，報30876點；納指升0.6%，報13082點；標指升0.4%，報3782點。

【23︰16】道指升幅收窄至98點，報30913點；納指升0.89%，報13114點；標指升0.53%，報3788點。

【22︰30】美股開市，道指升253點，報31067點；納指升1.06%；標指升0.85%。

【21︰31】道指期貨升202點，報30922點。

【20︰48】【美股焦點】美國銀行上季少賺28% 盤前股價挫1.7%

【20︰21】道指期貨升187點。

【19︰41】道指期貨升200點，報30920點；標指期貨升0.78%，報3791點；納指期貨升1%，報12931點。

【梁耀康：拆解北水湧港邏輯（立即觀看）】

【18︰58】美股期貨續升，道指期貨升176點，報30896點。

【17︰58】道指期貨升157點，報30877點；納指期貨升0.97%；標指期貨升0.68%。

【16︰20】道指期貨升170點，報30890點；標指期貨升26點，報3788點；納指期貨升123點或近1%，報12925點。

【12︰25】新華社報道，Tesla（美：TSLA）上海廠房生產的首批Model Y已在周一（18日）交付，但目前尚不清楚確切的交付數量及對象。

Tesla首批國產Model Y據報周一開始交付

【12︰20】美股期貨上升，道指期貨升156點，報30876點；標指期貨升26點，報3789點；納指期貨升128點或1%，報12930點。

【11︰15】再有大行看淡蘋果（美：AAPL），高盛發表報告，維持蘋果「沽售」評級，目標價80美元。

【蘋果股價】高盛：iPhone12 非「超級周期」 蘋果概念股照升比亞迪電子飈15%

【08︰10】美國參議院金融委員會將於周二舉行有關聯儲局前主席耶倫的財長提名確認聽證會。報道指，耶倫在事先準備的聽證會開場證詞指，目前處於利率低位，正是「做大事」的時候。

耶倫據報指利率現時處低位 應「做大事」推刺激計劃

美股休市歐股向上 恒指夜期升98點

-------------------------

1月18日（一）市況

美股上周五高位回吐，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元刺激方案詳情，市場關注大規模財政刺激的代價，道指挫177點。美國周一馬丁路德金紀念日休市一日。美股期貨今早於亞洲時段偏軟，道指期貨跌逾60點，納指期貨跌近0.2%。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【美元走勢】耶倫據報將承諾不會尋求弱美元來獲得競爭優勢

即市走勢︰

【16︰26】道指期貨跌63點，報30657點；標指期貨跌8點，報3753點；納指期貨跌20點或近0.2%，報12781點。

【14︰15】路透引述消息人士報道，東南亞叫車服務和食品配送巨頭Grab尋求今年在美國上市，集資至少20億美元。

【新股IPO】東南亞叫車巨頭Grab據報今年赴美上市 集資至少20億美元

【12︰25】外電報道，蘋果（美：AAPL）正在試驗屏下指紋技術、摺疊顯示屏，或成為新一代iPhone的硬件設備。

【美股焦點】蘋果正試驗屏下指紋技術 或用於新一代iPhone

【12︰08】美股期貨偏軟，道指期貨跌38點，報30682點；標指期貨跌8點，報3753點；納指期貨跌37點或0.3%，報12765點。

【10︰05】《華爾街日報》引述拜登（Joe Biden）過渡團隊官員指，美國下任財長提名人耶倫將重申美國對於市場決定滙率的承諾，並且將明確表示美國不尋求以弱勢美元來獲得競爭優勢。

【08︰30】路透引述知情人士報道，特朗普政府已通知包括英特爾（Intel，美︰INTC）在內的幾間華為供應商，正撤銷其向華為出貨的許可證。

【封殺華為】華府據報通知英特爾等供應商 正撤銷向華為供貨許可

道指上周五跌177點 港股ADR跌204點

提升中小企現金流。高 達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩