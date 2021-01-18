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【中美角力】傳特朗普下台前收緊華為禁令　擬撤銷英特爾等供應商許可證

環球政經 18:09 2021/01/18

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中國手機製造商華為長期以來處於中美角力漩渦當中，據路透周日（17日）報導，特朗普（Donald Trump）任期最後數日內將進一步追殺華為，據悉美國商務部已經通知多個華為供應商，包括晶片製造商Intel（INTC）等，吊銷其對華為的供貨許可。

根據路透引述的相關郵件內容指， 美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）上周五（15日）指，美國商務部已經透露了拒絕多個對華為的的出口許可申請的意向，同時有可能會撤銷至少一個早前已經發布的許可證。消息人士指，在此之前，大約價值1,200億美元的150個出口許可正等待審，但是由於政府尚未達成共識，因此未有得到批准。

【中美角力】騰訊阿里巴巴逃過一劫　特朗普擬擴大投資黑名單【下一頁

這封郵件還提及，相關行動涉及多種半導體產品，而相關公司已經等候政府的許可決定數月，如今距離下任政府輪換不足一周，要處理有關事宜無疑是一個挑戰。根據相關規定，收到政府「拒絕意向」（intent to deny）通知的公司可有20天時間回應，商務部則有45天時間告知公司相關決定的調整，否則將確定最終結果，隨後公司亦有45天時間可上訴。

瑞銀：中美關係將緩和 中概股來港第二上市趨勢不減下一頁

2019年5月中美貿易戰打得如火如荼之際，美國曾以威脅美國國家安全為由，將華為列入商務部「實體清單」（entity list），限制華為使用美國貨品及技術；去年又進一步收緊措施，禁止任何使用美國技術或設備的企業供貨給華為，除非獲得美國政府出口許可。

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撰文 : 李勝男

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