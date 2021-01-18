【慳得就慳】今周六港鐵可二維碼入閘 享每程八折優惠 今日起登記（教如何登記及使用流程）

今周六 (23日）坐港鐵將可用「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo）入閘，今日（18日）起可在MTR Mobile預先連結AlipayHK（支付寶）賬戶，到今周六可即刻用。

乘客如欲使用「車票二維碼」，必須為MTR Mobile及AlipayHK登記用戶，然後將MTR Mobile與AlipayHK賬戶連結。用戶要在MTR Mobile揀選成人（適用於12至64歲人士，包括學生及合資格殘疾人士）或特惠（小童及長者）的「車票二維碼」。如果乘客坐東鐵線頭等車廂，需要在入閘前在車票選擇「頭等」。

港鐵商務總監楊美珍指，在港鐵站二維碼服務的出入閘機有紫色標示，方便乘客辨識提供。入閘前用戶預先打開二維碼，經過閘機時對準掃瞄器掃一掃，就可過閘。此外，除程程車費八折優惠外，其他港鐵車費優惠（包括港鐵學生乘車優惠計畫、長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃）及公共交通費用補貼計畫，並不適用於二維碼付費乘車服務）。

如何登記及使用流程：

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責任編輯：鄭靜珊