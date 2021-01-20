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【新股IPO】快手傳下周二招股 集資390億元 入場費4650元 目標估值上調至5400億元

股樓投資 20:44 2021/01/20

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快手上周通過了港交所上市聆訊，傳保薦人團隊今日（18日）展開路演，啟動分析師路演及投資者需求評估，隨即再進入招股階段，巿傳下周二（26日）招股，一手50股，入場費4650元，計劃2月5日掛牌。

快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

自傳出快手要來上市後，市場已密切留意，另加上此亦為騰訊（00700）概念股，因在上市前騰訊持有快手21.57％的股權，持股比例最高，相信屆時又將為新股掀起一遍熱潮。

一文看清農曆新年前登場的五大焦點新股 快手搶閘最快下周招股，想知詳情請按：【下一頁】

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快手已成功闖關 趕農曆新年前上市 傳集資390億元，想知詳情請按：【下一頁】

延伸閱讀：部份盛傳即將回流港股第二上市的中概股

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記者：張以正

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