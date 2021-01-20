【新股IPO】快手傳下周二招股 集資390億元 入場費4650元 目標估值上調至5400億元

快手上周通過了港交所上市聆訊，傳保薦人團隊今日（18日）展開路演，啟動分析師路演及投資者需求評估，隨即再進入招股階段，巿傳下周二（26日）招股，一手50股，入場費4650元，計劃2月5日掛牌。

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自傳出快手要來上市後，市場已密切留意，另加上此亦為騰訊（00700）概念股，因在上市前騰訊持有快手21.57％的股權，持股比例最高，相信屆時又將為新股掀起一遍熱潮。

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記者：張以正