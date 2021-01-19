【美股分析】拜登推1.9萬億美元紓困方案　綠色、基建、銀行股可炒？

候任總統拜登（Joe Biden）即將於本周三（20日）宣示就職，此前拜登已經表示將在上台後簽署多項行政命令，應對疫情、經濟疲弱等問題，同時將推出規模1.9萬億美元的新一輪紓困方案。方案如獲國會通過，政府財政刺激預期增加，股票市場的板塊輪動料將持續，從短期來看，孳息率曲線再度陡峭，銀行股或是最大贏家；長期來看，潔淨能源與基建股份有望跑出。以下是有望受惠於的板塊與個股：

短期贏家：銀行股

▼ 點擊圖片放大 +2

長期贏家：綠色股

▼ 點擊圖片放大 ▲ 冷凍設備供應商Trane Technologies（TT）

+3 +2

長期贏家：基建股

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【拜登就職】應對國內四大危機 拜登就任即簽12項行政命令【下一頁】

【紓困方案】拜登宣布1.9萬億財政刺激方案 每人追加派錢1,400美元【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機