  • 17°C
香港時間 : 2021119日 (二) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】拜登推1.9萬億美元紓困方案　綠色、基建、銀行股可炒？

股樓投資 12:55 2021/01/19

分享：

候任總統拜登（Joe Biden）即將於本周三（20日）宣示就職，此前拜登已經表示將在上台後簽署多項行政命令，應對疫情、經濟疲弱等問題，同時將推出規模1.9萬億美元的新一輪紓困方案。方案如獲國會通過，政府財政刺激預期增加，股票市場的板塊輪動料將持續，從短期來看，孳息率曲線再度陡峭，銀行股或是最大贏家；長期來看，潔淨能源與基建股份有望跑出。以下是有望受惠於的板塊與個股：

短期贏家：銀行股

    點擊圖片放大
    +2

長期贏家：綠色股

    點擊圖片放大
  • 冷凍設備供應商Trane Technologies（TT）
     
    • +3
    +2

長期贏家：基建股

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【拜登就職】應對國內四大危機　拜登就任即簽12項行政命令【下一頁

【紓困方案】拜登宣布1.9萬億財政刺激方案　每人追加派錢1,400美元【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李勝男

基建 美股 銀行 美元 基建股 拜登

上一篇文章

[騰訊700] 微信小程序 去年交易額按年大增逾倍 騰訊半日見673.5元新高

下一篇文章

【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【慳得就慳】今周六港鐵可二維碼入閘 享每程八折優惠 今日起登記（教如何登記及使用流程）
【慳得就慳】今周六港鐵可二維碼入閘 享每程八折優惠 今日起登記（教如何登記及使用流程）
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易