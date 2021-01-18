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【拜登就職】賀錦麗將辭任參議員 準備宣誓就任副總統

環球政治 12:01 2021/01/18

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美媒指賀錦麗為就任美國副總統作準備，會於周一辭任參議員一職。

拜登就職典禮將於周三（20日）舉行，賀錦麗也將於同日宣誓就任副總統。美媒指賀錦麗為周三就任副總統作準備，將會於周一（18日）辭任國會參議員一職，料由屬民主黨的加州州務卿接替賀錦麗的參議員職位。

【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策 【下一頁】

賀錦麗（Kamala Harris）於2017年成為加州參議員，更是美國史上第二位黑人女參議員。美國政治新聞網站Politico報道，賀錦麗已知會加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom），她將於周一辭職及準備入主位於美國海軍天文台的副總統官邸。

紐瑟姆將提名該州州務卿帕迪利亞（Alex Padilla）接替參議員一職，完成賀錦麗本來尚有兩年的參議員任期。賀錦麗料不會發表告別演説。

【特朗普卸任】美媒：特朗普擬特赦及減刑百人 惟無自己份 【下一頁】

美國佐治亞州1月選出參議院關鍵兩席，由民主黨人全取。新一屆會期時，民主黨與共和黨於參議院各有50席，如兩黨就議案表決的票數持平，副總統賀錦麗可以參議院議長身份投下關鍵一票。

另外，賀錦麗的副總統宣誓儀式，將由美國最高法院首位拉丁裔大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）主持。而拜登於2013年連任副總統後宣誓就任，也是由索托馬約爾主持儀式。

責任編輯：鄭錦玲
 

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