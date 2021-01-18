【AFF2021】郭樹清：平等支援公私營企業　金融創新須防風險

▲ 中銀保監主席郭樹清在香港亞洲金融論壇發表視像講話

中銀保監主席郭樹清在亞洲金融論壇（AFF2021）發表視像演講，指出金融創新需要在審慎的監管框架發展，防止、減輕面對的金融風險，會繼續平等地支援公私營企業，監管市場壟斷行為及不公平競爭。

郭樹清稱，近年國際對中國經濟模式有誤解，甚至貼上負面標籤，批評中國並非市場經濟，仍然實施共產主義，需要改變現狀。他指出，目前私營企業貢獻中國經濟達60%，中國也持續改革開放，包括開放海外消費品進口、工業市場改革等。

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他續稱，國企的平均稅率更比私營企業高出兩倍，肩負更多社會責任。

他又稱，香港在中國經濟雙循環過程中擔任重要角色，在金融層面，香港是全球最大離岸人民幣中心，受惠於人民幣國際化進程。港區國安法落實後也有利暴力停止，稱相關改變對香港有利。

特首林鄭月娥就指，香港去年GDP料收縮6.1%，但相信在新冠病毒疫苗若有效，下半年香港經濟將復蘇。

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編輯：麥德銘