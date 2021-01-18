俄羅斯反對派領袖返國後即被捕 多國敦促立即釋放

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）周日（17日）晚上由德國飛返俄羅斯首都莫斯科，俄羅斯當局證實，已經在入境的時候扣留袖納瓦爾尼，指他違反緩刑規定。納瓦爾尼被俄羅斯當局扣留的消息引來多方關注，歐美多國促俄羅斯立即釋放。

44歲的納瓦爾尼早前在柏林登機，在妻子和律師的陪同下，乘坐俄羅斯航空旗下的廉航勝利航空（Pobeda Airlines），原定飛往莫斯科伏努科沃（Vnukovo）機場。但在降落前航班宣佈因技術問題，需要改往謝列梅捷沃（Sheremetyevo） 機場降落。

納瓦爾尼脫離昏迷狀態 德國促俄羅斯助查中毒 【下一頁】

一眾支持者在伏努科沃機場等候納瓦爾尼，但警方在場戒備並設置路障。據報防暴警察曾經在等候區清場，包括納瓦爾尼一名政治盟友在內的一批社運人士被捕。

▲ 伏努科沃機場外一眾社運人士被捕

納瓦爾尼落機後隨即被以違反緩刑規定，未有在限期前到監獄報道為由，被警方扣留。俄羅斯監獄部門證實消息，並指納瓦爾尼會被一直關押，直至法院對他的案件作出裁決。

俄反對派領袖納瓦爾尼據報獲釋 【下一頁】

納瓦爾尼被扣留的消息引起多國關注，歐盟、意大利和法國都對事件表示譴責，並要求俄羅斯當局立即釋放納瓦爾尼。美國下任總統拜登國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）致電俄羅斯當局表示，克里姆林宮對納瓦爾尼的傷害不但侵犯了人權，也是對想發表意見的俄羅斯民眾的冒犯。

納瓦爾尼是俄羅斯總統普京任內，國內最知名的批評者之一。他去年8月在一趟內陸機上中毒昏迷，被送往德國接受緊急治療。德國測試後發現，納瓦爾尼所中的是冷戰時期，由前蘇聯發明的神經劇毒挪威喬克（Novichok）。納瓦爾尼曾指責普京政府企圖謀殺，但克里姆林宮否認參與落毒。

責任編輯：李俊儀