海洋公園新定位及營運模式: 引入合作夥伴 山下園區免費入場 山上園區按景點收費 劉鳴煒：「再不是主題公園。」

海洋公園重新定位，更改營運模式，並且配合「躍動南區」規劃。商務及經濟發展局局長邱騰華、公園公司董事局主席劉鳴煒及旅遊事務專員黃智祖中午召開記者會。劉鳴煒指，海洋公園的新定位再不是主題公園，而是一個巿民會經常去的目的地。

他指海洋公園現時的下園區將劃為餐飲及零售區，巿民可免費入場，到時將有引入合作夥伴參與。山上園區則會按景點收費，到時巿民到達上山閘口，會用電子手帶或QR Code進行繳費。

山上園區以歷奇及保育為主題，山上園區現時核心的動物園區及部份機場遊戲會繼續由公園營運，但部份機動遊戲或設施已到退休之時，到時會引入新設施並合作夥伴營運。他舉例在疫情期間舉行的Glamping（豪華露營）反應極好，在30分鐘內賣清門票。有很多可能性，空中飛索（Zipline） 、笨豬跳都可以在山上進行。另外，水上樂園希望將在今年暑假在疫情許可下開放。

新的營運模式，將減少開支及風險，目的是令公園未來自負盈虧。對於按景點付費，劉煒鳴指對此模式有信心，指過去一張門票包含全部景點，但有巿民例如家長只想看動物，年輕人只是想玩機動遊戲，要買一張全票覺得「唔抵」，但現在按自己想去的景點收費可「想要甚麼、就要甚麼。」，到時按情況可能推出一些套票，吸引更多人入場。在新模式下引入合作夥伴，不再過去所有開支及工作由公園獨力負責。

在財務安排上，黃智指港府4年每年提供2.8億元，總額11.2億元，由2022年至2023年開始。在海洋公園轉型期間，入場人數可能仍未確定等，因此去年所借下的貸款，會更改條件，會今年7月起先行免息，2028年才開始還款，還款期限延長至2059年。但如果情況理想，不排除要求提早還款。邱騰華稱，去年政府為海洋公園提供一年的資金 ，基本開支不會因為不營運而減省，預計該貸款今年中就會用完。

而在轉型間，港府將提供非經常的撥款16.7億元，下一步會咨詢立法會經濟發展事務委員會，並徵求立法會財委會批准非經常撥款及債務重組，亦要向立法會提交海洋公園公司條例的修改法案，希望公園的保育或教育工作可跳出園外及香港，以及令公園可單獨或共同可執行職能。

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責任編輯：鄭靜珊