  • 17°C
香港時間 : 2021118日 (一) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

海洋公園新定位及營運模式: 引入合作夥伴 山下園區免費入場 山上園區按景點收費 劉鳴煒：「再不是主題公園。」

環球政經 13:10 2021/01/18

分享：

海洋公園重新定位，更改營運模式，並且配合「躍動南區」規劃。商務及經濟發展局局長邱騰華、公園公司董事局主席劉鳴煒及旅遊事務專員黃智祖中午召開記者會。劉鳴煒指，海洋公園的新定位再不是主題公園，而是一個巿民會經常去的目的地。

他指海洋公園現時的下園區將劃為餐飲及零售區，巿民可免費入場，到時將有引入合作夥伴參與。山上園區則會按景點收費，到時巿民到達上山閘口，會用電子手帶或QR Code進行繳費。

山上園區以歷奇及保育為主題，山上園區現時核心的動物園區及部份機場遊戲會繼續由公園營運，但部份機動遊戲或設施已到退休之時，到時會引入新設施並合作夥伴營運。他舉例在疫情期間舉行的Glamping（豪華露營）反應極好，在30分鐘內賣清門票。有很多可能性，空中飛索（Zipline） 、笨豬跳都可以在山上進行。另外，水上樂園希望將在今年暑假在疫情許可下開放。

新的營運模式，將減少開支及風險，目的是令公園未來自負盈虧。對於按景點付費，劉煒鳴指對此模式有信心，指過去一張門票包含全部景點，但有巿民例如家長只想看動物，年輕人只是想玩機動遊戲，要買一張全票覺得「唔抵」，但現在按自己想去的景點收費可「想要甚麼、就要甚麼。」，到時按情況可能推出一些套票，吸引更多人入場。在新模式下引入合作夥伴，不再過去所有開支及工作由公園獨力負責。

在財務安排上，黃智指港府4年每年提供2.8億元，總額11.2億元，由2022年至2023年開始。在海洋公園轉型期間，入場人數可能仍未確定等，因此去年所借下的貸款，會更改條件，會今年7月起先行免息，2028年才開始還款，還款期限延長至2059年。但如果情況理想，不排除要求提早還款。邱騰華稱，去年政府為海洋公園提供一年的資金 ，基本開支不會因為不營運而減省，預計該貸款今年中就會用完。

而在轉型間，港府將提供非經常的撥款16.7億元，下一步會咨詢立法會經濟發展事務委員會，並徵求立法會財委會批准非經常撥款及債務重組，亦要向立法會提交海洋公園公司條例的修改法案，希望公園的保育或教育工作可跳出園外及香港，以及令公園可單獨或共同可執行職能。

 

延伸閱讀：【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格 【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

下一篇文章

[異動股] 丘鈦科技發盈喜 料去年多賺4至6成 半日大升15%創新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易