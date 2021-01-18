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【特朗普卸任】美媒：特朗普擬特赦及減刑百人 惟無自己份

環球政治 11:32 2021/01/18

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美國總統特朗普卸任在即，早前有指特朗普可能會爭取赦免自己及全家。不過，據美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，特朗普會在最後一日任期宣布特赦及減刑百人，惟竟不包括特朗普本人。

CNN引述兩名消息人士指，白宮在當地時間周日召開會議，以最終確定赦免名單。消息指，相信此名單已是「最終名單」，除非特朗普在最後一刻改變主意，赦免自己及全家。

報道指，特朗普在去年聖誕節前，一直在宣布特赦及減刑的事宜，但在1月6日美國國會暴亂的前後數天，特朗普因受到煽動暴亂的指責，未有再作相關的宣布。

特朗普私人律師據報開價過千萬 助人爭取特朗普特赦  【下一頁】

赦免是特朗普在總統任期結束前必須完成的幾項工作之一。報道指，白宮官員仍在準備行政命令，而特朗普仍然希望在離任前解密與俄羅斯調查有關的資料，但似乎成功無望。

消息指，國會暴亂所引發的針對特朗普第二次彈劾，令特朗普想在特赦自己、其子女及私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的事情變得更加複雜。CNN早前報道亦指，特赦的想法已被特朗普幕僚拒絕，幕僚向其表明，憂慮會影響公眾對赦免的看法。

責任編輯：林嘉莉

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