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【美股焦點】馬丁路德金紀念日美股周一休市　市場關注拜登新紓困計劃

股樓投資 20:06 2021/01/18

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回顧上周，拜登（Joe Biden）政府公布大規模財政刺激方案，刺激預期通脹升溫，美股美股三大指數標指、道指及納指則分別下跌1.48%、0.91%、及1.54%。本周一（18日）是馬丁路德金紀念日公眾假期，美國金融市場休市一天。

【小龍論勢】美債及美匯抽升，股市在高位【下一頁

【紓困方案】拜登宣布1.9萬億財政刺激方案　每人追加派錢1,400美元【下一頁

本周市場焦點之一是拜登就職典禮，拜登團隊上周曾指，新一任政府將會提出規模達1.9萬億美元的財政計劃，當中包括直接向符資格的美國人派發1400美元紓困支票，以刺激經濟復甦。此前拜登團隊透露，後續還將推出更大範圍的財政計劃，並將焦點集中在基建、清潔能源等，符合拜登競選總統時的政綱。

【大行點睇】債息上揚帶動美匯指數重回90水平　大摩一改唱淡　美元可博反彈？【下一頁

另一邊廂，市場關注企業盈利復甦情況。本周美國正式進入財報期，多隻金融股美國銀行（BAC）、高盛（GS），以及Netflix（NFLX）、IBM（IBM）、Intel（INTC）等科技股都將公布業績。

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撰文 : 李勝男

經濟 通脹 美元 Intel Netflix IBM 拜登 美股

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