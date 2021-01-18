  • 17°C
香港時間 : 2021118日 (一) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】富瑞看好這汽車股 藉高端品牌維持增長動力 大幅上調目標價7成

股樓投資 12:41 2021/01/18

分享：

富瑞發表研究報告指，長城汽車（02333）去年銷量增長4.8%，在12月份更大增41.6%，跑贏市場。該行認為，主要因為千禧世代對新型號長城歐拉的接受程度較高，使其銷量大增45%至5.63萬輛；而農村地區的卡車銷量亦大增51%至22.5萬輛。富瑞相信，長汽產品線豐富，兩大高端品牌受捧，加上農村業務擴張，相信增長動力可持續，看好2021及2022年銷量料分別增長21%及11%。

【比亞迪】獲中證監批准發行1.83億H股 比亞迪調整完再開車？  詳情請看[下一頁]

富瑞指，內地公布的節能及新能源汽車2.0目標，將於2035年節能汽車滲透率提升5成，而長汽會成為最大受益者之一，因其已在去年推出混能汽車，而其混能綜合系統更是內地首個全自家研發、雙引擎結構的裝置，打破了豐田THS及本田iMMD的壟斷。而且長汽的設計在追求引擎、電機率及電池容量表現的同時，與價格取得平衡。

【電動車競賽】廣汽石墨烯電池充電8分鐘走一千公里　中科院院士說一定騙人   詳情請看[下一頁]

富瑞相信，長汽可在自動裝置上保持領導地位，因此上調其2021及2022年收入增長預測至23%及13%，盈利增長60%及39%，預期隨新產品推出，銷量增長可加快，維持「買入」評級，目標價調高73%至35元。長汽現升7.4%，報27.7元，成交12.1億元。

長城各車款一覽：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

[異動股] 丘鈦科技發盈喜 料去年多賺4至6成 半日大升15%創新高

下一篇文章

【新股IPO】快手傳最快下周招股 目標估值達500億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【低水樓仔】細價樓勁搶手 元朗仲有樓價低於「三球」之選 上車客295萬極速購昌盛大廈2房
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【上車之選】九龍市區細「Lump Sum」之選 別樹華軒一落樓就到港鐵站 入場樓價只係「5球幾」
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【BNO 移民・搵工實錄七】留學港生英國返工血淚：「覺得自己好廢。」 點解英國讀書都聽唔明英文？
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估
【美股分析】契媽Cathie Wood低位密密吸 Zoom三個月累跌逾三成 分析員指嚴重低估