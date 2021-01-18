【大行點睇】富瑞看好這汽車股 藉高端品牌維持增長動力 大幅上調目標價7成

富瑞發表研究報告指，長城汽車（02333）去年銷量增長4.8%，在12月份更大增41.6%，跑贏市場。該行認為，主要因為千禧世代對新型號長城歐拉的接受程度較高，使其銷量大增45%至5.63萬輛；而農村地區的卡車銷量亦大增51%至22.5萬輛。富瑞相信，長汽產品線豐富，兩大高端品牌受捧，加上農村業務擴張，相信增長動力可持續，看好2021及2022年銷量料分別增長21%及11%。

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富瑞指，內地公布的節能及新能源汽車2.0目標，將於2035年節能汽車滲透率提升5成，而長汽會成為最大受益者之一，因其已在去年推出混能汽車，而其混能綜合系統更是內地首個全自家研發、雙引擎結構的裝置，打破了豐田THS及本田iMMD的壟斷。而且長汽的設計在追求引擎、電機率及電池容量表現的同時，與價格取得平衡。

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富瑞相信，長汽可在自動裝置上保持領導地位，因此上調其2021及2022年收入增長預測至23%及13%，盈利增長60%及39%，預期隨新產品推出，銷量增長可加快，維持「買入」評級，目標價調高73%至35元。長汽現升7.4%，報27.7元，成交12.1億元。

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