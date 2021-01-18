[異動股] 丘鈦科技發盈喜 料去年多賺4至6成 半日大升15%創新高

手機設備股丘鈦科技(01478)公布，預期截至去年12月31日止年度純利較2019年度純利約５5.42億元人民幣增長介乎約40％至60％，即至介乎約7.59億至8.67億元人民幣。受盈喜消息提振, 丘鈦半日炒上15%, 中午收報15.38元。

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該集團指，預期本年度溢利增長主因受新型冠狀病毒疫情肆虐及國際貿易糾紛持續等宏觀因素影響，全球智能手機出貨數量下跌，並令其本年度攝像頭模組和指紋識別模組銷售數量較2019年出現下跌，但受益於推行多年的產品結構優化戰略取得重大進展，攝像頭模組平均銷售單價同比大幅提升，推動本年度銷售收入仍較2018年錄增長，以及攝像頭模組產品結構的明顯優化，幫助提升攝像頭模組業務的附加值，同時生產自動化升級改造成效明顯，推動人工、折舊等成本繼續優化，令本年度攝像頭模組業務毛利率較2019年度有所提升。該集團預期於3月中下旬公布業績。

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