【異動股】福萊特玻璃升近9%　光伏股再炒「十四五」概念

▲ 國家能源局早前亦在上年年底表示，預計十四五的新增光伏發電裝機規模將遠高於十三五時期。

近日內地各省公佈十四五新能源規劃，計劃比十三五大幅提升新能源裝機目標，消息利好光伏股、風電股表現，截至今日（18日）中午收市，福萊特玻璃 （06865） 升8.6%，報32.6元，信義光能 （00968） 升3.5%，報19.4元，旗下信義能源 （03868） 升3%，報5.2元。

此外，保利協鑫能源 （03800） 升13%，現報1.56元，協鑫新能源 （00451） 升5.2%，報0.3元。

風電股方面，順風清潔能源 （01165） 升4.9%，現報0.19元。龍源電力 （00916） 升6.6%，現報11元。

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中央及地方政府近月陸續推出新能源政策規劃，加快發展新能源產業發展。

上星期江蘇、廣東、四川、山西、河北、西藏、甘肅多地發表十四五規劃，光伏、風電等新能源被納入規劃。例如廣東就未來光伏發展提出明確規劃目標，表示到2025年的時候，風電、光伏、生物質發電裝機需達到42億瓦。上述消息提振投資者對新能源產業未來發展的信心，帶動光伏股及風電股版塊造好。

國家能源局早前亦在上年年底表示，預計十四五的新增光伏發電裝機規模將遠高於十三五時期。

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編輯﹕賴奕羚