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【WhatsApp爭議】WhatsApp再爆私隱洩漏問題　Google搜尋結果出現用戶個人電話號碼

科技 11:10 2021/01/18

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WhatsApp再爆洩漏用戶私隱事件，有報道指出，WhatsApp用戶在使用其網頁版時，電話號碼有洩漏的風險，而涉及的竟是Google搜尋。

即時通訊軟件WhatsApp私隱設定爭議風波未平息，雖然官方決定暫緩新政策至5月中推出，但已經觸發不少用戶轉用Signal和Telegram等其他平台。豈料此時再爆出另一宗與WhatsApp用戶私隱相關的事件，有報道指出，WhatsApp用戶在使用其網頁版時，電話號碼有洩漏的風險，而涉及的竟是Google搜尋。

【Signal安全嗎】Signal及Telegram收集用戶數據較少　Wechat達21項（附比較表）

WhatsApp一向可以連接在電腦網頁版使用，最近就有印度網絡安全專家Rajshekhar Rajaharia發現，WhatsApp網頁版用戶的電話號碼，竟然出現在Google的搜尋結果中。據他日前在Twitter分享的多個螢幕截圖發現，只要在Google搜索，即可找出WhatsApp聊天群組的邀請連結，透過相關連結即使未獲邀請亦可進入群組，可看到群組成員的電話號碼和頭像，亦可以在網絡搜尋到個人通訊連結。

Rajaharia認為，Google搜尋器收集的機械人在自動收集網頁資料時，將WhatsApp網頁版的內容都一併收集，並且展示於搜尋結果中，而當中的號碼都屬於私人用戶，而並非公開的商業用戶號碼。

最近有印度網絡安全專家發現，WhatsApp網頁版用戶的電話號碼，竟然出現在Google的搜尋結果中。（網絡截圖）

【WhatsApp更新】WhatsApp押後新條款期限　香港私隱專員：歡迎有關安排

【WhatsApp爭議】土耳其競爭委員會展開調查　WhatsApp需暫緩與Facebook共享用戶資料

WhatsApp發言人早於去年3月稱，已經將邀請連結的問題通報Google，並要求網頁版的所有頁面都加入「noindex」標籤，而Google則不會將有「noindex」的網頁收集，又呼籲用戶不要把連結在公開造訪的網站透露。至於今次WhatsApp用戶的個人電話為何出現在Google搜尋結果，WhatsApp及其母公司Facebook或是Google，都未有進一步解釋。

責任編輯：施雯雯

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