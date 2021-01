【英國疫情】約翰遜籲民眾留家抗疫 卻帶幼子出門散步

▲ 英國首相約翰遜敦促民眾周末留在家中,卻被揭帶同未足一歲的幼子到公園散步。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻,英國首相約翰遜敦促民眾周末留在家中,以遏制新冠肺炎疫情,但約翰遜本人卻被揭未能以身作則。英媒報道,約翰遜帶同未足一歲的幼子到公園散步,而衛生大臣夏國賢也被揭帶兒子到另一個公園玩。

英媒報道,約翰遜(Boris Johnson)周日(17日)坐車離開首相府,帶同8個月大的兒子威爾弗雷德(Wilfred)前往距離首相府不遠的白金漢宮花園散步。約翰遜將兒子放在嬰兒車上,與兒子於戶外享受天倫之樂。

但約翰遜上周五(15日)曾表示,留家抗疫是保護前綫醫護人員及挽救生命的重要方式。他強調疫情尚未受控,敦促民眾再三考慮後再決定是否外出(Think twice before leaving the house)。

約翰遜已非首次因防疫措施而遭外界批評。約翰遜上周日(10日)於距離首相府約11公里的奧林匹克踩單車,被質疑違反有關留在寓所附近做運動的指引。但英國衛生部門其後為約翰遜解畫,稱到離家較遠的地區踩單車沒有違反規定。

另外,英媒指夏國賢(Matt Hancock)上周六(16日)帶兒子,前往倫敦北部一個公園玩欖球,也被質疑他無視約翰遜的呼籲。

