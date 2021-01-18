  • 14°C
香港時間 : 2021118日 (一) 11:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】約翰遜籲民眾留家抗疫 卻帶幼子出門散步

環球社會熱點 11:21 2021/01/18

分享：

英國首相約翰遜敦促民眾周末留在家中，卻被揭帶同未足一歲的幼子到公園散步。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英國首相約翰遜敦促民眾周末留在家中，以遏制新冠肺炎疫情，但約翰遜本人卻被揭未能以身作則。英媒報道，約翰遜帶同未足一歲的幼子到公園散步，而衛生大臣夏國賢也被揭帶兒子到另一個公園玩。

【新冠疫苗】調查指泰國英國人最願意接種 香港排尾三 【下一頁】

【英國疫情】入境旅客需持檢測陰性證明及隔離10日 【下一頁】

英媒報道，約翰遜（Boris Johnson）周日（17日）坐車離開首相府，帶同8個月大的兒子威爾弗雷德（Wilfred）前往距離首相府不遠的白金漢宮花園散步。約翰遜將兒子放在嬰兒車上，與兒子於戶外享受天倫之樂。

但約翰遜上周五（15日）曾表示，留家抗疫是保護前綫醫護人員及挽救生命的重要方式。他強調疫情尚未受控，敦促民眾再三考慮後再決定是否外出（Think twice before leaving the house）。

約翰遜已非首次因防疫措施而遭外界批評。約翰遜上周日（10日）於距離首相府約11公里的奧林匹克踩單車，被質疑違反有關留在寓所附近做運動的指引。但英國衛生部門其後為約翰遜解畫，稱到離家較遠的地區踩單車沒有違反規定。

另外，英媒指夏國賢（Matt Hancock）上周六（16日）帶兒子，前往倫敦北部一個公園玩欖球，也被質疑他無視約翰遜的呼籲。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】調查指泰國英國人最願意接種 香港排尾三
2021/01/16
【新冠疫苗】調查指泰國英國人最願意接種 香港排尾三
【英國疫情】入境旅客需持檢測陰性證明及隔離10日
2021/01/16
【英國疫情】入境旅客需持檢測陰性證明及隔離10日
【英國疫情】近半ICU醫護壓力爆煲 逾一成曾想自殺
2021/01/15
【英國疫情】近半ICU醫護壓力爆煲 逾一成曾想自殺
【英國疫情】政府據報3月底前 為50歲以上完成接種
2021/01/16
【英國疫情】政府據報3月底前 為50歲以上完成接種
【英國疫情】倫敦床位嚴重不足 迫於救護車治療
2021/01/15
【英國疫情】倫敦床位嚴重不足 迫於救護車治療
傳染病 疫情 醜聞 約翰遜 英國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【特朗普卸任】美媒：特朗普擬特赦及減刑百人 惟無自己份

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【輝瑞疫苗】挪威增至29名長者接種後死亡 均為嚴重病患者
【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引
【輝瑞疫苗】挪威23名長者接種後死亡 當局更新注射指引
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間11:00）
【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策
【拜登就職】就任首日擬簽署多項行政命令 逆轉特朗普政策
【拜登就職】特朗普擬隆重退場 據報鳴21響禮炮卸任
【拜登就職】特朗普擬隆重退場 據報鳴21響禮炮卸任
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員
特朗普女兒伊萬卡「代父從政」？據報或參選參議員