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【車票二維碼】港鐵：今起可在MTR Mobile預先連結AlipayHK賬戶、周六可使用　不可領政府交通津貼

股市 10:54 2021/01/18

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港鐵商務總監楊美珍表示，港鐵站會有顯眼的紫色標示，方便乘客辨識提供二維碼服務的出入閘機。

港鐵 （00066） 公布，今天（18日）起，可在MTR Mobile預先連結AlipayHK賬戶，日後可以港鐵「車票二維碼」乘搭港鐵。本周六（23日）起，乘客只需透過MTR Mobile提供的「車票二維碼」或AlipayHK的易乘碼（EasyGo）出入閘。

值得注意的是，除程程車費八折優惠外，其他港鐵車費優惠（包括港鐵學生乘車優惠計劃、長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃）及公共交通費用補貼計劃，並不適用於二維碼付費乘車服務。

港鐵二維碼入閘詳情【下一頁】

港鐵指，乘客如欲使用「車票二維碼」乘搭港鐵，必須為MTR Mobile及AlipayHK登記用戶，然後將 MTR Mobile與AlipayHK賬戶作一次性連結。他們可在MTR Mobile主頁點選｢我的車票｣，並選擇 AlipayHK 為付款來源，程式便會自動切換至 AlipayHK 的授權付款介面，讓乘客連結已開通的 AlipayHK賬戶。

乘客如希望乘搭東鐵綫頭等車廂，亦需要在入閘前在車票選擇「頭等」。

港鐵公司商務總監楊美珍表示，港鐵站會有顯眼的紫色標示，方便乘客辨識提供二維碼服務的出入閘機。

相關文章：【北環綫】港鐵將就北環綫展開詳細規劃及設計　首階段建古洞站

 

編輯：陳韻妍

港股 港鐵公司（00066） 車票 交通 補貼 港鐵 支付寶 易乘碼 QR Code 港鐵

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