▲ 【特朗普卸任】私人律師據報開價過千萬 助人爭取特朗普特赦

美國總統特朗普卸任在即，盛傳特朗普有意在離任前作大規模特赦，更可能包括特赦自己。有美媒報道指，特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的助手向一名尋求赦免的前中情局（CIA）官員表示，若要獲得特朗普特赦，需支付200萬美元（約1,560萬港元）。

《紐約時報》報道指，有幾位與特朗普關係密切的人士，對外收集大筆款項，以換取幫助有需要的人尋求赦免的機會。

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報道指，被判處30個月監禁的前中央情報局特工基里亞庫（John Kiriakou）指，他曾想透過與總統有聯繫的其他人尋求赦免，以換取可攜帶手槍，並獲得退休金。

基里亞庫指，朱利亞尼一名助手向他表示，朱利亞尼可以幫他尋求赦免，但要他支付200萬美元（約1,560萬港元）。基里亞庫對此感到驚訝，因他的退休金僅得70萬美元。

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另外，《泰晤士報》亦報道指，多名與特朗普關係密初的人，包括他的前任私人律師多德（John Dowd）、前競選顧問吉爾諾（Karen Giorno）等，都曾接受尋求赦免的人的數以萬計美元的付款。

責任編輯：林嘉莉