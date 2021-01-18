【手機年代】Nikon相機業務預計再現虧損 繼Olympus退出相機巿場？ 玩家的惡夢？

曾幾何時，一部Nikon靚相機是追女「神器」，為對方留下倩影成為約會的最佳理由。不過時移世易，手機攝影質素拍得住一部專業相機，相機巿場不斷萎縮，去年日本老牌相機商奧林巴斯（Olympus）宣布退出相機巿場後，另一日本老牌相機商Nikon在掙扎中。

近日有日本傳媒報導，創立於1917年的Nikon，其相機銷量出現警號，至去年3月的財年，相機銷售僅佔整體銷售額的40％。到2021年3月止的財政年度，相機等相關的視頻業務預計將出現450億日元的虧損。預計它將連續第二次出現虧損，在截至2020年3月的財年中，赤字為171億日元。

數碼相機銷售急跌原因是手機拍攝功能提升，不少人寧願用手機而不用相機。2020年的數碼機銷量，可能只得2010年高峰期的十分一。令人擔心，Nikon會否步Olympus後，退出相機巿場。

最擔心Nikon的，莫過於一班Nikon鏡頭玩家，當中不少是專業攝影師及高端攝影發燒友。Nikon相機優於其他相機之一，是其提供400款不同的單鏡反光鏡頭，以適合不同的攝影需要，這類鏡頭價錢可高達100萬日元，即使二手貨亦有價有巿，部份鏡頭更成炒賣品。一班Nikon鏡頭玩家就擔心，若Nikon退出相機巿場，他們花錢買下大堆的Nikon鏡頭再無人問津。

去年11月Nikon宣佈，將在2022年3月前於日本以外地區，全球裁員超過2,000人，數量約佔海外員工20%。同時將位於日本宮城廠房的單反相機生產線遷移至泰國。

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責任編輯：鄭靜珊