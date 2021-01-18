【比亞迪】獲中證監批准發行1.83億H股 比亞迪調整完再開車？

比亞迪 （01211） 公布，獲得中證監批准增發不超過1.83億股境外上市外資股（H股），每股面值1元，全部為普通股，公司可分多次完成發行，每兩次發行時間不得少於3個月，每次發行不得少於批准額度的25%，在批准後12個月未完成額度將自動失效。

部分電動車品牌：

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不過，管理層及大行對比亞迪的經營前景似乎相當有信心，周末比亞迪董事長王傳福就指隨著電動車電池、電機、電控等技術愈來愈成熟，全面取代燃油車的時機已經成熟，花旗又上調比亞迪新能源車銷量預測，目標價升至339元。

受到消息影響，比亞迪今日上午較上日收市價最多跌5.9%至231.4元，其後跌幅略有收窄。

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