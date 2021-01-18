【大行報告】富瑞看好長城汽車可保持領先地位　調升目標價逾七成

▲ 富瑞相信，長汽在自動裝置上可保持領導地位，提高其2021及2022年收入增長預測至23%及13%。

長城汽車 （02333） 去年汽車銷售增長4.8%，當中12月份銷量更大增41.6%，跑贏市場。券商富瑞（Jefferies）認為，主由於千禧世界對新型號長城歐拉Ora的接受程度較高，銷量大增45%至5.63萬輛，而且農村的卡車銷售大增51%至22.5萬輛。富瑞相信，長汽產品線豐富，兩大高瑞品牌受捧，加上農村業務擴張，相信增長動力可持續，看好2021及2022年銷量料分別增長21%及11%。

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富瑞稱，節能及新能源汽車2.0目標，將帶動節能汽車滲透率於2035年增加50%，當中長汽會是最大受益者之一，因其混能汽車已於去年底推出，而且其混能綜合系統是內地首家全自家研發、雙引擎結構的裝置，打破了豐田THS及本田iMMD的壟斷。更重要是，長汽的設計在追求引擎、電機率及電池容量表現的同時，與價格取得平衡。

富瑞相信，長汽在自動裝置上可保持領導地位，提高其2021及2022年收入增長預測至23%及13%，盈利增長60%及39%，預期隨新產品推出，銷量增長可加快，維持「買入」評級，目標價調高73%至35元。

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編輯：陳韻妍