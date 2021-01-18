2021年投資市場繼續追求多元收益

儘管2020年面對一個世紀以來最艱難險阻的宏觀環境，但投資者仍然願意承受風險。踏入2021年，投資者應在市場鬆懈的情緒與持續升溫的風險之間取得平衡。今年主要市場動力很可能是聯儲局政策與美元走勢、政府刺激措施、中國與新冠肺炎疫情發展，以及疫苗成功遏制疫情。我們預期全球維持低息政策，將促使美元在未來逐步貶值。這環境為新興市場資產帶來溫和動力，進一步支持我們的資產配置策略。

先談股票方面的策略，從地區角度來看，我們認為市場的流動資金將會在2021年繼續為美股股價提供支持，特別是隨著美國政局不明朗等因素逐步減退。然而，環球的政治局勢會繼續成為新聞標題，特別是中美之間的發展。新興市場股市受惠於寬鬆的貨幣政策，並倚重環球貿易和製造業，因此亦可望繼續表現優於經濟復甦。

行業方面，我們預計資訊科技業繼續表現領先，然而，這個行業或會在拜登政府領導下面對進一步稅務及監管審查。雖然非必需消費品業的估值偏高，但該行業仍是市場焦點。此外，我們注意到若各地政府加推刺激經濟措施，以及重啓經濟活動，可能觸發新一輪的資產調配潮，促使資金從增長股，轉投價值和周期股。雖然在短期內，部份周期性及價值主導市場例如歐洲及日本頗值得關注，但增長股仍受惠於低息環境，投資者可繼續偏好。

至於固定收益投資，我們預期美國聯儲局將會維持利率區間下限於零水平，而不會把利率降至負水平。然而，低孳息率環境意味著已發展市場固定收益領域的回報疲弱。因此，我們聚焦於新興市場債券和環球高收益債券。不同的企業將可獲更多渠道籌集資金，應有助改善信貸風險指標，和預期違約率。

從多元資產配置的角度而言，隨著投資者更迫切需要追求收益，我們認為最吸引的投資機會需着眼於主權債券之外的領域，不妨考慮投資級別的環球信貸和高收益債券。在風險管理的框架下，我們繼續專注研究宏觀主題，並結合周詳的資本市場資產配置策略，藉此把握市場機遇。