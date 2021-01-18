【港股市況】恒生指數午後初段升逾百點　騰訊、港交所齊創新高（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五高位回吐，道指跌177點。港股今早承接低開。恒生指數開報28454點，恒指跌119點。港股早段轉升逾百點，大市升至28700點水平，恒生指數半日升138點，報28712點。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 升逾1%及3%，齊創新高；美團 （03690） 升逾5%；小米 （01810） 反彈近3%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股 快手最快下周招股

【AFF】許正宇：金融業可以在支持實體經濟上做得更多

即市走勢︰

【13︰06】大市升幅收窄至不足100點，恒指升90點，報28664點。

【13︰00】恒生指數午後初段升約125點，報28698點。

【12︰40】天能動力完成分拆電池業務於科創板上市 半日挫近17%

【12︰01】恒生指數半日升138點，報28712點。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 升逾1%及3%，齊創新高；美團 （03690） 升逾5%；小米 （01810） 反彈近3%。

【11︰53】福萊特玻璃升8% 光伏股再炒「十四五」概念

【11︰43】恒指中午收市前升約165點，報28738點。

【11︰37】港股升幅擴大至約200點，報28773點。

【11︰33】恒大物業 （06666） 升幅擴大至兩成，破頂高見14.94元。

【11︰32】內地股市半日向上，上證升0.7%；深證升1.3%；創業板指升1.8%。

【11︰25】域高金融 （08340） 跌幅略為收窄至六成，報0.18元，今早曾低見0.05元。

【11︰17】稻草熊 （02125） 上市翌日，股價跌兩成，低見8.6元。

【11︰17】微創醫療大漲8% 分拆微創心通醫療科技上市、已過聆訊

【11︰09】中興 （00763） 升7%，高見23.2元。

【11︰02】金價下跌，招金 （01818） 、紫金 （02899） 跌1%；中國黃金 （02099） 跌0.7%；山東黃金 （01787） 跌逾2%。

【10︰55】港交所 （00388） 升逾2%，高見472.2元創上市新高。

【10︰51】恒指升幅擴至約170點，報28744點。

【10︰48】保利協鑫 （03800） 升逾一成，高見1.54元升近12%。

【10︰38】恒生科技指數升2.4%，報8983點，高見9014元創新高。

【10︰37】小米 （01810） 反彈2%，高見29.95元。

【10︰27】大市升勢略為回順，恒生指數升約85點，報28658點。

【10︰25】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 升近1%；華晨 （01114） 跌0.8%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 跌逾7%。

【10︰23】丘鈦 （01478） 升逾13%，破頂高見15.36元。

【10︰18】美團 （03690） 升6%，高見327元。

【10︰16】小米 （01810） 跟隨大市，轉升1.4%，高見29.85元。

【10︰14】大市升幅擴大至逾100點，恒生指數升111點，報28685點。

【10︰11】中移動 （00941） 升幅擴大至半成，高見49.6元；聯通 （00762） 升逾4%；中電信 （00728） 升5%。

【10︰09】金蝶國際去年盈轉虧仍升逾6% 全年蝕最多3.5億人民幣

【10︰07】長城汽車 （02333） 升4%。富瑞（Jefferies）維持長汽「買入」評級，目標價調高73%至35元。

【大行報告】富瑞看好長城汽車可保持領先地位 調升目標價逾七成

【10︰05】明發 （00846） 復牌後挫逾六成，低見0.7元。

【10︰00】中國2020年第四季度GDP按年升6.5%，勝預期的升6.2%。

中國12月工業增加值按年升7.3%，預期為升6.9%。工業增加值按年升2.8%，預期為升2.7%。城鎮固定資產投資按年升2.9%，預期為升3.2%。

中國12月社會消費品零售總額按年升4.6%，預期為升5.5%。

【09︰57】騰訊 （00700） 領升，最新升逾3%，高見667.5元新高，帶動港股升近50點。

【09︰54】港股早段轉升，恒指升約10點，報28583點。

【09︰52】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見28.9元。

【09︰50】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見658元新高。

【09︰48】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 跌逾2%。多家華爾街大行上周五業績出爐，摩通、花旗和富國去年第四季盈利均好過預期，但股價分別挫1.6%、6.9%和7.8%。

【09︰46】港視 （01137） 升逾4%，高見15.56元新高。

【09︰43】域高金融 （08340） 瀉逾八成，低見0.05元，成交399萬元。

【09︰41】港股早段跌百點，恒生指數跌101點，報28472點。

【09︰38】中資電訊股逆市向上，中移動 （00941） 逆市升2.7%；聯通 （00762） 升1.8%；中電信 （00728） 升1.3%。

【09︰37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1.2%；騰訊 （00700） 逆市升1.2%，高見654元創新高；美團 （03690） 逆市靠穩升0.2%；小米 （01810） 續跌1.4%。

【09︰35】丘鈦科技盈喜飈逾8% 料去年綜合溢利按年增40%至60%

【09︰35】京東健康 （06618） 升逾1%；海爾智家 （06690） 升逾3%。上交所上周宣布，將京東健康 ，海爾智家調入滬港通下港股通股票清單，調整今日起生效。

【滬港通】上交所：京東健康、海爾智家納入港股通

【09︰32】思摩爾 （06969） 逆市升4%，高見77.35元創新高。

【09︰31】市場質疑石墨烯電池，廣汽集團 （02238） 回吐半成，低見8.46元。

【09︰28】恒大物業 （06666） 逆市高開8.3%，破頂開報13.3元 表示，恒大物業召開軍令狀誓師大會，並設兩大考核目標：（1）今年每月新增拓展在管面積3000萬平方米，以及（2）每季度淨利潤較去年全年有所增長。

【恒大股價】恒大物業目標在管面積每月增3000萬平方米 股價高開8%

【09︰25】香港建設 （00190） 復牌急飈近1.08倍，破頂開報7.55元，成交358.6萬元。香港建設主席、行政總裁及控股股東黃剛及其妻子持有的華創創業投資聯合公布，以每股8元提出私有化香港建設，並不會提高價格，較股份最後收市價3.63元溢價約120%。

【私有化】香港建設提8元私有化較資產淨值折讓67.4% 復牌飈升1倍

【09︰22】恒生指數開報28454點，跌119點。小米 （01810） 續跌1%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%；友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【09︰13】即月期指開報28430點，跌161點或近0.6%。

【09︰05】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有50億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠30億元人民幣。

【08︰47】恒指黑期跌130點，報28485點；道指期貨跌13點，報30707點。

【08︰30】路透引述知情人士報道，特朗普政府已通知包括英特爾（Intel，美︰INTC）在內的幾間華為供應商，正撤銷其向華為出貨的許可證。

【封殺華為】華府據報通知英特爾等供應商 正撤銷向華為供貨許可

【07︰55】麥迪衛康 （02159） 以每股3元定價，超額認購167.75倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】麥迪衛康2159超額認購近168倍 一手中籤率15%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.41元，跌0.54元或近1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報637.75元，跌7.25元或1.1%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股上周五高位回吐，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元刺激方案詳情，惟市場已提前消化利好消息，加上關注大規模財政刺激的代價，道指一度挫逾370點，收市挫177點，報30814點。納指跌114點，報2998點；標指跌27點，報3768點。

港股ADR收報28369點，跌204點或0.7%。恒指夜期收報28493點，跌98點，低水81點。

道指上周五跌177點 港股ADR跌204點

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責任編輯︰梁浩碩