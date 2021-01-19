【恒指夜期】恒指夜期收市升98點　滙豐倫敦股價較港高0.9%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

內地爆款基金認購金額高逾1500億元人民幣，北水起舞創港股通歷來最大額吸資，連帶內地第四季GDP表現好於預期，港股今日再升升288點，收報28862點，後市有望挑戰29000點大關。焦點股方面，港交所 （00388） 升半成，騰訊 （00700） 升逾1%，兩股齊創新高。短期留意北水流入動向，若資金氣氛持續正面，不排除恒指和焦點股可再升。

美股休市，夜期繼續造好，收報28934點，升98點，高水71點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【03︰00】夜期收市造好，收報28934點，升98點，高水71點。

【00︰00】滙豐倫敦折算收報42.45港元，較港收市價42.05元高0.9%。

【21︰40】恒指夜期報28893點，升57點，高水30點。

【20︰47】順豐12月快遞服務收入按年增3成 快遞宗數升近5成

【20︰46】恒指夜期升40點，高水13點。

【19︰58】證監會歐達禮：2025年強制港股、金融機構達氣候變遷披露標準

【19︰11】中銀為新咪錶提供綜合支付服務 運輸署替換咪錶接受遙距繳付

【19︰06】恒指夜期報28860點，升24點，低水3點。

【18︰24】恒期夜期升22點，報28858點，低水5點。

【18︰23】史美倫：中概股持續回流 香港生科、科網生態達臨界點

【17︰24】恒期夜期跌9點，報28827點，低水26點。北水全日淨流入近230億元，創歷史新高。

【石sir 今日推介金蝶國際 （00268） ；分析評大市能否再上】

【16︰10】恒指收報28862點，升288點。港交所 （00388） 升半成，騰訊 （00700） 升逾1%，兩股齊創新高。滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市跌2%及3%。

【16︰00】恒指U盤前升285點，報28858點。

【15︰48】思摩爾 （06969） 今早高見77.35元後，最新倒跌逾2%，低見70.8元。

【15︰36】港股尾市升約225點，於28800點水平。

【15︰22】丘鈦 （01478） 尾市升逾18%，破頂高見15.88元。

【15︰17】比亞迪曾跌6% 中證監批准發行最多兩成H股

【15︰02】上證升0.8%；深證升近1.6%；創業板指升1.9%。

【14︰54】保利協鑫 （03800） 最新升25%，破頂高見1.73元。

【14︰51】恒指升約250點，企28800點水平。

【14︰41】港視 （01137） 升幅擴大至一成，高見16.38元新高。

【HKTVmall】港視股價突飈一成 再創新高

【14︰33】保利協鑫 （03800） 升近兩成，破頂高見1.65元。

【14︰22】映客 （03700） 升逾兩成，高見1.51元。近日極光宣布與映客達成合作協議，雙方將在用戶增長、活躍及智能化運營等方面展開深度合作。

【14︰18】港股升幅略回順至200點，報28778點。

【14︰12】手機設備股造好，舜宇 （02382） 升逾6%；瑞聲 （02018） 升近3%；高偉電子 （01415） 升近0.2%；丘鈦 （01478） 升一成五，破頂高見15.66元。

【14︰03】天能 （00819） 跌幅擴至18%，低見17.06元。

【14︰00】香港電視 （01137） 升逾7%，高見15.96元新高。港視旗下HKTVmall近日預告首季將推預約的士服務，集團指服務將以「大家的」為名，適當時候公布詳情。

【13︰57】科指最新升3.6%，報9094點，一度升至9100點水平。

【13︰52】港交所 （00388） 升5%，高見481.6元新高，市值逾6000億元。瑞信中國證券研究主管黃翔在網上會議中認為，今年恒生指數目標為三萬點。

【港交所股價】港交所午後升半成、市值破6000億元

【13︰49】大市升逾200點，恒指升約225點，報28800點。

【13︰30】微盟漲2%破頂 一文看清各行最新預測

【13︰06】大市升幅收窄至不足100點，恒指升90點，報28664點。

【13︰00】恒生指數午後初段升約125點，報28698點。

【12︰40】天能動力完成分拆電池業務於科創板上市 半日挫近17%

【12︰01】恒生指數半日升138點，報28712點。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 升逾1%及3%，齊創新高；美團 （03690） 升逾5%；小米 （01810） 反彈近3%。

【11︰53】福萊特玻璃升8% 光伏股再炒「十四五」概念

【11︰43】恒指中午收市前升約165點，報28738點。

【11︰37】港股升幅擴大至約200點，報28773點。

【11︰33】恒大物業 （06666） 升幅擴大至兩成，破頂高見14.94元。

【11︰32】內地股市半日向上，上證升0.7%；深證升1.3%；創業板指升1.8%。

【11︰25】域高金融 （08340） 跌幅略為收窄至六成，報0.18元，今早曾低見0.05元。

【11︰17】稻草熊 （02125） 上市翌日，股價跌兩成，低見8.6元。

【11︰17】微創醫療大漲8% 分拆微創心通醫療科技上市、已過聆訊

【11︰09】中興 （00763） 升7%，高見23.2元。

【11︰02】金價下跌，招金 （01818） 、紫金 （02899） 跌1%；中國黃金 （02099） 跌0.7%；山東黃金 （01787） 跌逾2%。

【10︰55】港交所 （00388） 升逾2%，高見472.2元創上市新高。

【10︰51】恒指升幅擴至約170點，報28744點。

【10︰48】保利協鑫 （03800） 升逾一成，高見1.54元升近12%。

【10︰38】恒生科技指數升2.4%，報8983點，高見9014元創新高。

【10︰37】小米 （01810） 反彈2%，高見29.95元。

【10︰27】大市升勢略為回順，恒生指數升約85點，報28658點。

【10︰25】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 升近1%；華晨 （01114） 跌0.8%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 跌逾7%。

【10︰23】丘鈦 （01478） 升逾13%，破頂高見15.36元。

【10︰18】美團 （03690） 升6%，高見327元。

【10︰16】小米 （01810） 跟隨大市，轉升1.4%，高見29.85元。

【10︰14】大市升幅擴大至逾100點，恒生指數升111點，報28685點。

【10︰11】中移動 （00941） 升幅擴大至半成，高見49.6元；聯通 （00762） 升逾4%；中電信 （00728） 升5%。

【10︰09】金蝶國際去年盈轉虧仍升逾6% 全年蝕最多3.5億人民幣

【10︰07】長城汽車 （02333） 升4%。富瑞（Jefferies）維持長汽「買入」評級，目標價調高73%至35元。

【大行報告】富瑞看好長城汽車可保持領先地位 調升目標價逾七成

【10︰05】明發 （00846） 復牌後挫逾六成，低見0.7元。

【10︰00】中國2020年第四季度GDP按年升6.5%，勝預期的升6.2%。

中國12月工業增加值按年升7.3%，預期為升6.9%。工業增加值按年升2.8%，預期為升2.7%。城鎮固定資產投資按年升2.9%，預期為升3.2%。

中國12月社會消費品零售總額按年升4.6%，預期為升5.5%。

【09︰57】騰訊 （00700） 領升，最新升逾3%，高見667.5元新高，帶動港股升近50點。

【09︰54】港股早段轉升，恒指升約10點，報28583點。

【09︰52】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見28.9元。

【09︰50】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見658元新高。

【09︰48】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 跌逾2%。多家華爾街大行上周五業績出爐，摩通、花旗和富國去年第四季盈利均好過預期，但股價分別挫1.6%、6.9%和7.8%。

【09︰46】港視 （01137） 升逾4%，高見15.56元新高。

【09︰43】域高金融 （08340） 瀉逾八成，低見0.05元，成交399萬元。

【09︰41】港股早段跌百點，恒生指數跌101點，報28472點。

【09︰38】中資電訊股逆市向上，中移動 （00941） 逆市升2.7%；聯通 （00762） 升1.8%；中電信 （00728） 升1.3%。

【09︰37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1.2%；騰訊 （00700） 逆市升1.2%，高見654元創新高；美團 （03690） 逆市靠穩升0.2%；小米 （01810） 續跌1.4%。

【09︰35】丘鈦科技盈喜飈逾8% 料去年綜合溢利按年增40%至60%

【09︰35】京東健康 （06618） 升逾1%；海爾智家 （06690） 升逾3%。上交所上周宣布，將京東健康 ，海爾智家調入滬港通下港股通股票清單，調整今日起生效。

【滬港通】上交所：京東健康、海爾智家納入港股通

【09︰32】思摩爾 （06969） 逆市升4%，高見77.35元創新高。

【09︰31】市場質疑石墨烯電池，廣汽集團 （02238） 回吐半成，低見8.46元。

【09︰28】恒大物業 （06666） 逆市高開8.3%，破頂開報13.3元 表示，恒大物業召開軍令狀誓師大會，並設兩大考核目標：（1）今年每月新增拓展在管面積3000萬平方米，以及（2）每季度淨利潤較去年全年有所增長。

【恒大股價】恒大物業目標在管面積每月增3000萬平方米 股價高開8%

【09︰25】香港建設 （00190） 復牌急飈近1.08倍，破頂開報7.55元，成交358.6萬元。香港建設主席、行政總裁及控股股東黃剛及其妻子持有的華創創業投資聯合公布，以每股8元提出私有化香港建設，並不會提高價格，較股份最後收市價3.63元溢價約120%。

【私有化】香港建設提8元私有化較資產淨值折讓67.4% 復牌飈升1倍

【09︰22】恒生指數開報28454點，跌119點。小米 （01810） 續跌1%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%；友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【09︰13】即月期指開報28430點，跌161點或近0.6%。

【09︰05】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有50億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠30億元人民幣。

【08︰47】恒指黑期跌130點，報28485點；道指期貨跌13點，報30707點。

【08︰30】路透引述知情人士報道，特朗普政府已通知包括英特爾（Intel，美︰INTC）在內的幾間華為供應商，正撤銷其向華為出貨的許可證。

【封殺華為】華府據報通知英特爾等供應商 正撤銷向華為供貨許可

【07︰55】麥迪衛康 （02159） 以每股3元定價，超額認購167.75倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】麥迪衛康2159超額認購近168倍 一手中籤率15%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.41元，跌0.54元或近1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報637.75元，跌7.25元或1.1%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股上周五高位回吐，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元刺激方案詳情，惟市場已提前消化利好消息，加上關注大規模財政刺激的代價，道指一度挫逾370點，收市挫177點，報30814點。納指跌114點，報2998點；標指跌27點，報3768點。

港股ADR收報28369點，跌204點或0.7%。恒指夜期收報28493點，跌98點，低水81點。

道指上周五跌177點 港股ADR跌204點

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責任編輯︰梁浩碩