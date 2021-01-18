【恒指夜期】北水流入破紀錄、騰訊港交所創新高 恒指夜期強韌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

內地爆款基金認購金額高逾1500億元人民幣，北水起舞創港股通歷來最大額吸資，連帶內地第四季GDP表現好於預期，港股今日再升升288點，收報28862點，後市有望挑戰29000點大關。焦點股方面，港交所 （00388） 升半成，騰訊 （00700） 升逾1%，兩股齊創新高。美股今晚不開市，短期留意北水流入動向，若資金氣氛持續正面，不排除恒指和焦點股可再升。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【港股分析】瑞信黃翔：港股估值較A股低造成溢出效應 鍾情於中後周期復甦板塊

【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股 快手最快下周招股

【新股IPO】快手通過上市聆訊、目標估值3900億 今起路演下周建簿

【AFF】許正宇：金融業可以在支持實體經濟上做得更多

【資金流向】北水淨流入230億破紀錄 81億掃騰訊港交所

【金價、銀價點樣走？如何利用Pair Trade進行商品買賣策略？今集《ET財智Talk》話你知（立即觀看）】

即市走勢︰

【21︰40】恒指夜期報28893點，升57點，高水30點。

【20︰47】順豐12月快遞服務收入按年增3成 快遞宗數升近5成

【20︰46】恒指夜期升40點，高水13點。

【19︰58】證監會歐達禮：2025年強制港股、金融機構達氣候變遷披露標準

【19︰11】中銀為新咪錶提供綜合支付服務 運輸署替換咪錶接受遙距繳付

【19︰06】恒指夜期報28860點，升24點，低水3點。

【18︰24】恒期夜期升22點，報28858點，低水5點。

【18︰23】史美倫：中概股持續回流 香港生科、科網生態達臨界點

【17︰24】恒期夜期跌9點，報28827點，低水26點。北水全日淨流入近230億元，創歷史新高。

【石sir 今日推介金蝶國際 （00268） ；分析評大市能否再上】

【16︰10】恒指收報28862點，升288點。港交所 （00388） 升半成，騰訊 （00700） 升逾1%，兩股齊創新高。滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市跌2%及3%。

【16︰00】恒指U盤前升285點，報28858點。

【15︰48】思摩爾 （06969） 今早高見77.35元後，最新倒跌逾2%，低見70.8元。

【15︰36】港股尾市升約225點，於28800點水平。

【15︰22】丘鈦 （01478） 尾市升逾18%，破頂高見15.88元。

【15︰17】比亞迪曾跌6% 中證監批准發行最多兩成H股

【15︰02】上證升0.8%；深證升近1.6%；創業板指升1.9%。

【14︰54】保利協鑫 （03800） 最新升25%，破頂高見1.73元。

【14︰51】恒指升約250點，企28800點水平。

【14︰41】港視 （01137） 升幅擴大至一成，高見16.38元新高。

【HKTVmall】港視股價突飈一成 再創新高

【14︰33】保利協鑫 （03800） 升近兩成，破頂高見1.65元。

【14︰22】映客 （03700） 升逾兩成，高見1.51元。近日極光宣布與映客達成合作協議，雙方將在用戶增長、活躍及智能化運營等方面展開深度合作。

【14︰18】港股升幅略回順至200點，報28778點。

【14︰12】手機設備股造好，舜宇 （02382） 升逾6%；瑞聲 （02018） 升近3%；高偉電子 （01415） 升近0.2%；丘鈦 （01478） 升一成五，破頂高見15.66元。

【14︰03】天能 （00819） 跌幅擴至18%，低見17.06元。

【14︰00】香港電視 （01137） 升逾7%，高見15.96元新高。港視旗下HKTVmall近日預告首季將推預約的士服務，集團指服務將以「大家的」為名，適當時候公布詳情。

【13︰57】科指最新升3.6%，報9094點，一度升至9100點水平。

【13︰52】港交所 （00388） 升5%，高見481.6元新高，市值逾6000億元。瑞信中國證券研究主管黃翔在網上會議中認為，今年恒生指數目標為三萬點。

【港交所股價】港交所午後升半成、市值破6000億元

【13︰49】大市升逾200點，恒指升約225點，報28800點。

【13︰30】微盟漲2%破頂 一文看清各行最新預測

【13︰06】大市升幅收窄至不足100點，恒指升90點，報28664點。

【13︰00】恒生指數午後初段升約125點，報28698點。

【12︰40】天能動力完成分拆電池業務於科創板上市 半日挫近17%

【12︰01】恒生指數半日升138點，報28712點。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 升逾1%及3%，齊創新高；美團 （03690） 升逾5%；小米 （01810） 反彈近3%。

【11︰53】福萊特玻璃升8% 光伏股再炒「十四五」概念

【11︰43】恒指中午收市前升約165點，報28738點。

【11︰37】港股升幅擴大至約200點，報28773點。

【11︰33】恒大物業 （06666） 升幅擴大至兩成，破頂高見14.94元。

【11︰32】內地股市半日向上，上證升0.7%；深證升1.3%；創業板指升1.8%。

【11︰25】域高金融 （08340） 跌幅略為收窄至六成，報0.18元，今早曾低見0.05元。

【11︰17】稻草熊 （02125） 上市翌日，股價跌兩成，低見8.6元。

【11︰17】微創醫療大漲8% 分拆微創心通醫療科技上市、已過聆訊

【11︰09】中興 （00763） 升7%，高見23.2元。

【11︰02】金價下跌，招金 （01818） 、紫金 （02899） 跌1%；中國黃金 （02099） 跌0.7%；山東黃金 （01787） 跌逾2%。

【10︰55】港交所 （00388） 升逾2%，高見472.2元創上市新高。

【10︰51】恒指升幅擴至約170點，報28744點。

【10︰48】保利協鑫 （03800） 升逾一成，高見1.54元升近12%。

【10︰38】恒生科技指數升2.4%，報8983點，高見9014元創新高。

【10︰37】小米 （01810） 反彈2%，高見29.95元。

【10︰27】大市升勢略為回順，恒生指數升約85點，報28658點。

【10︰25】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 升近1%；華晨 （01114） 跌0.8%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 跌逾7%。

【10︰23】丘鈦 （01478） 升逾13%，破頂高見15.36元。

【10︰18】美團 （03690） 升6%，高見327元。

【10︰16】小米 （01810） 跟隨大市，轉升1.4%，高見29.85元。

【10︰14】大市升幅擴大至逾100點，恒生指數升111點，報28685點。

【10︰11】中移動 （00941） 升幅擴大至半成，高見49.6元；聯通 （00762） 升逾4%；中電信 （00728） 升5%。

【10︰09】金蝶國際去年盈轉虧仍升逾6% 全年蝕最多3.5億人民幣

【10︰07】長城汽車 （02333） 升4%。富瑞（Jefferies）維持長汽「買入」評級，目標價調高73%至35元。

【大行報告】富瑞看好長城汽車可保持領先地位 調升目標價逾七成

【10︰05】明發 （00846） 復牌後挫逾六成，低見0.7元。

【10︰00】中國2020年第四季度GDP按年升6.5%，勝預期的升6.2%。

中國12月工業增加值按年升7.3%，預期為升6.9%。工業增加值按年升2.8%，預期為升2.7%。城鎮固定資產投資按年升2.9%，預期為升3.2%。

中國12月社會消費品零售總額按年升4.6%，預期為升5.5%。

【09︰57】騰訊 （00700） 領升，最新升逾3%，高見667.5元新高，帶動港股升近50點。

【09︰54】港股早段轉升，恒指升約10點，報28583點。

【09︰52】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見28.9元。

【09︰50】騰訊 （00700） 升幅擴大至2%，高見658元新高。

【09︰48】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 跌逾2%。多家華爾街大行上周五業績出爐，摩通、花旗和富國去年第四季盈利均好過預期，但股價分別挫1.6%、6.9%和7.8%。

【09︰46】港視 （01137） 升逾4%，高見15.56元新高。

【09︰43】域高金融 （08340） 瀉逾八成，低見0.05元，成交399萬元。

【09︰41】港股早段跌百點，恒生指數跌101點，報28472點。

【09︰38】中資電訊股逆市向上，中移動 （00941） 逆市升2.7%；聯通 （00762） 升1.8%；中電信 （00728） 升1.3%。

【09︰37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1.2%；騰訊 （00700） 逆市升1.2%，高見654元創新高；美團 （03690） 逆市靠穩升0.2%；小米 （01810） 續跌1.4%。

【09︰35】丘鈦科技盈喜飈逾8% 料去年綜合溢利按年增40%至60%

【09︰35】京東健康 （06618） 升逾1%；海爾智家 （06690） 升逾3%。上交所上周宣布，將京東健康 ，海爾智家調入滬港通下港股通股票清單，調整今日起生效。

【滬港通】上交所：京東健康、海爾智家納入港股通

【09︰32】思摩爾 （06969） 逆市升4%，高見77.35元創新高。

【09︰31】市場質疑石墨烯電池，廣汽集團 （02238） 回吐半成，低見8.46元。

【09︰28】恒大物業 （06666） 逆市高開8.3%，破頂開報13.3元 表示，恒大物業召開軍令狀誓師大會，並設兩大考核目標：（1）今年每月新增拓展在管面積3000萬平方米，以及（2）每季度淨利潤較去年全年有所增長。

【恒大股價】恒大物業目標在管面積每月增3000萬平方米 股價高開8%

【09︰25】香港建設 （00190） 復牌急飈近1.08倍，破頂開報7.55元，成交358.6萬元。香港建設主席、行政總裁及控股股東黃剛及其妻子持有的華創創業投資聯合公布，以每股8元提出私有化香港建設，並不會提高價格，較股份最後收市價3.63元溢價約120%。

【私有化】香港建設提8元私有化較資產淨值折讓67.4% 復牌飈升1倍

【09︰22】恒生指數開報28454點，跌119點。小米 （01810） 續跌1%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%；友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【09︰13】即月期指開報28430點，跌161點或近0.6%。

【09︰05】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有50億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠30億元人民幣。

【08︰47】恒指黑期跌130點，報28485點；道指期貨跌13點，報30707點。

【08︰30】路透引述知情人士報道，特朗普政府已通知包括英特爾（Intel，美︰INTC）在內的幾間華為供應商，正撤銷其向華為出貨的許可證。

【封殺華為】華府據報通知英特爾等供應商 正撤銷向華為供貨許可

【07︰55】麥迪衛康 （02159） 以每股3元定價，超額認購167.75倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】麥迪衛康2159超額認購近168倍 一手中籤率15%（附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報42.41元，跌0.54元或近1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報637.75元，跌7.25元或1.1%。

更多ADR收市︰

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【07︰30】美股上周五高位回吐，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元刺激方案詳情，惟市場已提前消化利好消息，加上關注大規模財政刺激的代價，道指一度挫逾370點，收市挫177點，報30814點。納指跌114點，報2998點；標指跌27點，報3768點。

港股ADR收報28369點，跌204點或0.7%。恒指夜期收報28493點，跌98點，低水81點。

道指上周五跌177點 港股ADR跌204點

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責任編輯︰梁浩碩