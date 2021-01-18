▲ 【疫情焦點】全球確診新增36萬宗 美國新增15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月18日早上8時25分，全球累計95,644,137宗新冠肺炎確診病例，較上日增加363,215宗。累計2,041,180死亡個案，較上日增加5,511宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 159,668 24,474,982 407,160 意大利 12,544 2,381,277 82,177 英國 38,640 3,405,710 89,427 西班牙 0 2,252,164 53,314 法國 37,206 2,969,091 70,422 德國 2,844 2,050,129 47,440 中國 15 88,280 4,635 香港 0 9,558 162

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩