【疫情焦點】全球確診新增36萬宗　美國新增15萬

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【港股市況】恒指黑期跌130點 道指期貨跌13點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月18日早上8時25分，全球累計95,644,137宗新冠肺炎確診病例，較上日增加363,215宗。累計2,041,180死亡個案，較上日增加5,511宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|159,668
|24,474,982
|407,160
|意大利
|12,544
|2,381,277
|82,177
|英國
|38,640
|3,405,710
|89,427
|西班牙
|0
|2,252,164
|53,314
|法國
|37,206
|2,969,091
|70,422
|德國
|2,844
|2,050,129
|47,440
|中國
|15
|88,280
|4,635
|香港
|0
|9,558
|162
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩