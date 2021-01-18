道指上周五跌177點　港股ADR跌204點

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【新股IPO】麥迪衛康2159超額認購近168倍 一手中籤率15%（附分配結果）
道指上周五跌177點
美股上周五高位回吐，美國候任總統拜登公布1.9萬億美元刺激方案詳情，惟市場已提前消化利好消息，加上關注大規模財政刺激的代價，道指一度挫逾370點，收市挫177點，報30814點。納指跌114點，報2998點；標指跌27點，報3768點。
港股ADR跌204點
港股ADR收報28369點，跌204點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報42.41元，跌0.54元或近1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報637.75元，跌7.25元或1.1%。恒指夜期收報28493點，跌98點，低水81點。
油價跌逾2%
市場憂慮新冠肺炎疫情影響燃油需求，油價下跌，紐約期油收報52.36美元，跌1.21美元或2.3%；布蘭特期油收報55.1美元，跌1.32美元或2.3%。
美滙指數轉強
美國12月零售銷售連跌3個月，投資者重新吸納美元避險，美滙指數最新報90.73。歐元兌美元報1.2081；美元兌日圓報103.85。
美國10年期債息報1.08厘。
紐約期金跌近1.2%
美元上升，金價下跌，紐約期金收報1829.9美元，跌21.5美元或近1.2%。現貨金於1818美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情